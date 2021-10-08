المصري كيدز: فوائد السمسم المطحون للأطفال

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ينصح الكثير من الأطباء باستخدام السمسم المطحون لوجبات الأطفال، حيث يحتوى على العديد من الزيوت والأحماض الدهنية غير المُشبعة، ما يجعله من الأطعمة الآمنة للرضع من عمر ستة أشهر.

يقول الدكتور محمد شبيب، استشارى طب الأطفال وحديثى الولادة: يعد السمسم من أفضل المكملات الغذائية للأطفال، لأنه يحتوى على الكثير من الزيوت والفيتامينات، ويعد مصدرا جيدا للكالسيوم، فهو من الأطعمة الآمنة للرضع من سن ستة أشهر، ومن الأفضل تقديمه مطحونًا للأطفال وإدراجه خلال النظام الغذائى للطفل.

وأوضح «شبيب» فوائد السمسم للأطفال:

- يساعد السمسم على إمداد الجسم بالطاقة.

- مصدر جيد للكالسيوم ومضادات الأكسدة.

- تعزيز مناعة الجسم.

- يمنح بشرة الأطفال العناية والترطيب التى تحتاجها.

- غنى بحمض الفوليك المهم لبناء عظام الأطفال.

- يعد أفضل واقٍ لهم من التهابات الحفاضات.

- يفيد فى شفاء الأطفال المصابين بالزكام.

- من الأطعمة المثالية لتقوية العظام والأسنان.

- يساعد على زيادة وزن الأطفال بطريقة أمنة وصحية.

- يعتبر عنصرا مهما للأطفال الذين يعانون من النحافة.

- غنى بالعديد من المعادن مثل الماغنسيوم والفسفور.

- به نسبة كبيرة من البروتين أفضل المعادن لزيادة الوزن.

- يحتوى على نسبة كبيرة من الأحماض الأمينية.