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في أولى مبارياته تحت قيادة "بيدرو إيمانويل".. "النصر" يتغلب على "أبها" بثنائية نظيفة

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في أولى مبارياته تحت قيادة "بيدرو إيمانويل".. "النصر" يتغلب على "أبها" بثنائية نظيفة في أولى مبارياته تحت قيادة "بيدرو إيمانويل".. "النصر" يتغلب على "أبها" بثنائية نظيفة
ضمن تحضيرات الفريقَيْن لمنافسات الموسم الجاري

في أولى مبارياته تحت قيادة

تغلَّب فريق النصر الأول لكرة القدم على ضيفه فريق أبها بهدفين دون رد في مباراة تجريبية، جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة ضمن تحضيرات الفريقين لمنافسات الموسم الجاري.

وسجَّل هدفَيْ النصر في المباراة التي احتضنها ملعب "مرسول بارك" على مدار الشوطين عبدالفتاح آدم، والمغربي عبدالرزاق حمدالله.

وتُعدُّ المباراة الأولى للبرتغالي بيدرو إيمانويل، مدرب فريق النصر، منذ توليه قيادة الدفة الفنية للفريق الأصفر خلفًا للبرازيلي مانو مينيزيس الذي تمت إقالته لسوء النتائج.

ودخل البرتغالي بيدرو إيمانويل، مدرب النصر، الودية المغلقة بتشكيلة مكونة من: وليد عبدالله، محمد القاسم، محمد آل فتيل، علي لاجامي، حمد آل منصور، عبدالله الخيبري، عبدالمجيد الصليهم، عبدالفتاح عسيري، إبراهيم مهداوي، عبدالفتاح آدم وعبدالرزاق حمد الله.

في حين دخل مارتن سيفيلا، مدرب فريق أبها، وديته ضد النصر بتشكيلة مكونة من: عبدالله الشمري، فهد الجميعة، سعيد اليامي، دانيال سواريز، مهند القيضي، محمد الكنيدري، رياض شراحيلي، طارق الشهراني، جهاد الزويد، عمر الرويلي، وميتشيل تي فريدي.

ويستعد النصر لمواجهة نظيره الوحدة الإماراتي ضمن مباريات الدور ربع النهائي لأبطال آسيا 2021.النصر أبها

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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