نجاة شاب من حادث سقوط صخرة وهو نائم داخل غرفته بالليث

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"اليزيدي": المنزل يقع في مكان غير آمن.. ويناشد التدخل لإزالة الضرر

نجا شاب أمس إثر سقوط صخرة داخل غرفته وهو نائم بمركز بني يزيد شرقي محافظة الليث، ولم يصب بأذى؛ إذ استقرت الصخرة على مقربة منه بعد أن هوت من مكان مرتفع مخترقة جدار الغرفة.

وبحسب المعلومات التي رواها والد الشاب "رزيق اليزيدي" لـ"سبق" فإن ابنه "بلال" (19 عامًا) استيقظ أمس ظهرًا على صوت الصخرة التي اخترقت جدار غرفته؛ لتستقر بمقربة منه، بعد أن هوت من مكان مرتفع مُطل على منزلهم الكائن بمركز بني يزيد.

وأكد أن العناية الإلهية أنقذت الأسرة من كارثة محققة؛ إذ إن آثار الصخرة والدمار الذي تركته يوضح الخطر المحدق بهم في المنزل الواقع بين الصخور، الذي وصفه بالمنزل غير الآمن.

وطالب المواطن "اليزيدي"، الذي يعمل حارسًا في إحدى المدارس، بتدخُّل الجهات المختصة، وإزالة الضرر على وجه السرعة، ومد يد العون له من قِبل جمعية بني يزيد وأصحاب الأيادي البيضاء لاستبدال منزله بآخر أكثر أمانًا له ولأسرته.

وتشير المعلومات إلى أن المواطن المتضرر لم يُبلِّغ الجهات المختصة عن الحادثة بسبب تزامنها مع انشغال الأسرة بإقامة عزاء لوفاة أحد أقربائهم في حادث مروري أليم قبل يومين. وفي المقابل، ينتظر أن تتدخل جمعية مركز بني يزيد لدورها الإنساني في مثل هذه الحالات، خاصة أن المتضرر أحد المستفيدين منها.