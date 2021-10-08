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حمادة أنور: أخطأ في التعامل مع قضية حسام أشرف

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حمادة أنور: الزمالك أخطأ في التعامل مع قضية حسام أشرف حمادة أنور: أخطأ في التعامل مع قضية حسام أشرف

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يرى حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي السابق، أن النادي الأبيض تعامل في قضية حسام أشرف، مهاجم الفريق الشاب، بخطأ كبير.

وقال حمادة أنور، في تصريحات خلال برنامج « المصري اليوم»، الذي تقدموا الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «تعامل الزمالك في قضية حسام أشرف، فيه خطأ كبير، كان يجب على النادي الأبيض أن يأخذ اتجاه لوحده في القضية، ويؤكد أنه لا يعرف أن اللاعب وقع من قبل للاكاديمية الكاميرونية، وذلك بدلا من التضامن مع اللاعب ودفع 200 الف يورو للاكاديمية».

وأوضح: «تعامل الزمالك في القضية كان يجب أن يكون مثلما تعامل الأهلي في قضية محمود عبدالمنعم كهربا، حيث أكد النادي الأحمر، أنه تعاقد مع اللاعب في صفقة انتقال حر، وأصبحت القضية بين اللاعب ونادي الزمالك».

وأضاف: «جميع أعضاء اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك، ناجحين في أعمالهم، ولكنهم ليس لديهم خبرات في التعامل مع القضايا الدولية».

المصرى اليوم

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