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إعلان نتائج الفرز في التجديد النصفي لأطباء البحر الأحمر

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إعلان نتائج الفرز في التجديد النصفي لأطباء البحر الأحمر إعلان نتائج الفرز في التجديد النصفي لأطباء البحر الأحمر

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أعلنت اللجنة المشرفة على إنتخابات نقابة أطباء البحر الأحمر برئاسة المستشار عبدالعزيز العزالي، نتائج فرز أصوات الاقتراع للتجديد النصفى للأطباء البحر الأحمر.

وأسفرت نتائج الفرز من فوز كلا من الأطباء حمادة أبوالحجاج ومحمد السيسى بمقعدي فوق السن وفوز الأطباء محمد ثروت وبشير رمضان بمقعدي تحت السن.

كاتت لجان الاقتراع أغلقت أبوابها في تمام الساعة الخامسة مساءا تحت إشراف قضائي كامل وشهدت انتخابات التجديد النصفى لمجلس نقابة الأطباء بالبحرالأحمر إقبال ضعيف من الأطباء بمقر نقابة الأطباء بالغردقة وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

المصرى اليوم

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