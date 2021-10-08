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تكريم قدامى المحاربين وضحايا الحرب بمناسبة أكتوبر بالعريش

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تكريم قدامى المحاربين وضحايا الحرب بمناسبة أكتوبر بالعريش تكريم قدامى المحاربين وضحايا الحرب بمناسبة أكتوبر بالعريش

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في اطار الاحتفال بالذكرى الثامنة والأربعين لانتصارات السادس من أكتوبر عام 1973، أقامت لجنة الوفد بشمال سيناء برئاسة رمضان خليل، مساء اليوم، احتفالا لتكريم قدامى المحاربين وضحايا الحرب من الذين شاركوا في حرب أكتوبر وتحقيق النصر من أبناء سيناء .

وأكد رمضان خليل، رئيس لجنة الوفد بالمحافظة، أن التكريم بمثابة رسالة احترام وتقدير لما قدمه هؤلاء الأبطال من تضحيات من أجل الوطن، ولما سطروه من ملحمة وطنية ساهمت في تحقيق النصر ولا زلنا نفتخر ونحتفل بها جميعا حتى الآن، مشيرا إلى تحية حب وتقدير لقواتنا المسلحة وللقائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس عبدالفتاح السيسى، وكذا تحية تقدير لأرواح الشهداء الذين قدموا أرواحهم ودماءهم في سبيل الوطن وتحرير أرض سيناء .

واستعرض عدد من أبطال أكتوبر بعض المواقف والبطولات التي حققوها على أرض المعركة في السادس من أكتوبر وما قبله من حرب الاستنزاف التي كبدت العدو خسائر كبيرة.. مما أدى إلى تحقيق النصر

المصرى اليوم

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