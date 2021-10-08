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جنوب سيناء تحتفل بانتصارات أكتوبر بافتتاح عدد من المشروعات الخدمية والسياحية

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جنوب سيناء تحتفل بانتصارات أكتوبر بافتتاح عدد من المشروعات الخدمية والسياحية جنوب سيناء تحتفل بانتصارات أكتوبر بافتتاح عدد من المشروعات الخدمية والسياحية

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تحتفل محافظة جنوب سيناء بانتصارات حرب أكتوبر اليوم الحمعة بافتتاح عدد من المشروعات الخدمية والسياحية ضمن احتفالات الذكري ال48 لنصر أكتوبر المجيد منها افتتاح أعمال طريق حمام موسي وافتتاح والطرق المحيطة به.

وأكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء إلى أن تكلفة المشروعات المقرر افتتاحها هذا الشهر تصل إلى نحو مليار جنيه، وأبرزها مسجد الروضة بطور سيناء بتكلفة 30 مليون جنيه، طريق حمام موسى بتكلفة 50 مليون جنيه،و طريق الإسكان البدوي بالجبيل 20 مليون جنيه، كورنيش رأس سدر وممشى أهل بتكلفة 10 ملايين جنيه، بالإضافة إلي مضمار الهجن بشرم الشيخ، ومشروعات حماية المحافظة من أخطار السيول.

المصرى اليوم

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