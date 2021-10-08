لمنعها من الخروج.. ربة منزل تخنق رضيعها داخل مركز غير مرخص لعلاج الإدمان بالإسكندرية

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شهدت منطقة أبوتلات غرب الاسكندرية، حادثا مأسويا إذ قامت ربة منزل بخنق رضيعها داخل مركز غير مرخص لعلاج الإدمان .

تلقى اللواء محمود أبوعمارة مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية أول يفيد تلقيه بلاغا من شرطة النجدة بوجود حالة وفاة رضيع داخل مركز لعلاج الإدمان بمنطقة أبوتلات دائرة القسم.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم رفقة سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص والمعاينة أن الموقع عبارة عن فيلا مكونة من طابقين مخصصة لعلاج الادمان للسيدات، ووجود عدد من الفتيات والسيدات داخلها ومجموعة من العاملين.فيما وجدت جثة الرضيع مسجاة أعلى سرير بإحدى الغرف، وبسؤالهم قرروا أن إحدى السيدات كانت محجوزة للعلاج من الادمان وبرفقتها طفلها الرضيع عمر سنة فقط، حتى تستطيع طعامه وإرضاعه، وطلبت من العاملين مغادرة المكان إلا أنهم رفضوا، فأصيبت بحالة من الهياج، وقامت بخنق الطفل إحتجاجا على عدم السماح بخروجها.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.