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نقابة المهندسين بالإسكندرية تحتفل بأعضائها المشاركين فى حرب أكتوبر

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نقابة المهندسين بالإسكندرية تحتفل بأعضائها المشاركين فى حرب أكتوبر نقابة المهندسين بالإسكندرية تحتفل بأعضائها المشاركين فى حرب أكتوبر

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نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودى، حفلا لتكريم أعضائها من المهندسين المشاركين في حرب أكتوبر تقديرا لدورهم في الانتصارات المجيدة.

حضر الحفل أعضاء مجلس نقابة المهندسين بالإسكندرية المهندس الاستشاري السيد حسن،المهندس كريم الكسار، الدكتور سامى درويش، الدكتورة هبه المغربى المهندس وليد ماضى.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد هشام سعودى رئيس النقابة، إن النقابة تحتفى بالقوات المسلحة لدورها في الحرب التي أعادت لمصر وللمنطقة العربية حقوقها وكرامتها، كما تحتفى النقابة بالمهندسين العسكريين الذين أثبتوا بشهادة العالم بأنهم أصحاب الفضل الأكبر للانتصار .

واضاف «سعودى» أن نقابة المهندسين ونادى المهندسين يرحبوا بالابطال وأسرهم لتقديم لهم كل الشكر على دورهم العظيم في الحرب المجيدة، مقدما شكره للجنة الاجتماعية والثقافية وكافة العاملين على تنظيم هذا الحفل المميز الذي يضم نخبه كبيرة من الأبطال الذي نفخر بهم .

و قال الدكتور سامي درويش، امين نادى المهندسين بالإسكندرية، أن اليوم هو تكريم للابطال الذين تحملوا المسئولية للوصول إلى ما نحن عليه الآن، مشيرا إلى أن التاريخ يذكر بطولاتهم بكل فخر .

واضاف أن أعقاب ثورة ٥٢ وبعد تولى اللواء محمد نجيب أعلن أن الجيش أصبح يعمل لصالح الوطن في ظل الدستور، وبعد نكسه ٦٧ حتى حرب الانتصار كان الجيش والشعب يعملان لصالح الوطن والتحرير وهو ما يفخر به الجميع.

ومن جانبه قال الدكتور محمد الدقاق، عضو مجلس نقابة المهندسين بالإسكندرية، أن سلاح المهندسين له الفضل الكبير في الانتصار مثل فتح الكبارى واكتشاف حقول الالغام، مؤكدا أنه لا يمكن أن ينسى التاريخ دورهم العظيم .

وقال المهندس كريم عزت رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية بنقابة المهندسين بالإسكندرية، النقابة كانت حريصة على تنظيم هذا الحفل وتكريم المهندسين العسكريين فهم أصحاب الفضل للانتصارات التي لا ينساها التاريخ وسيظلوا قدوة للأجيال الجديدة ومعرفتهم بدورهم العظيم .

واضاف أن النقابة تفخر بوجودهم في نادى المهندسين وأقل ما يقدموه لهم هو التكريم على دورهم العظيم في انتصارات أكتوبر العظيمة.

وفى نهاية اللقاء تم تكريم المهندسين العسكريين تقديرا لدورهم في حرب أكتوبر، واختتمت بحفل غنائى موسيقى بقيادة المايسترو محمود أبوزيد .

نقابة المهندسين بالإسكندرية تحتفل بأعضائها المشاركين فى حرب أكتوبر
نقابة المهندسين بالإسكندرية تحتفل بأعضائها المشاركين فى حرب أكتوبر
نقابة المهندسين بالإسكندرية تحتفل بأعضائها المشاركين فى حرب أكتوبر
نقابة المهندسين بالإسكندرية تحتفل بأعضائها المشاركين فى حرب أكتوبر
نقابة المهندسين بالإسكندرية تحتفل بأعضائها المشاركين فى حرب أكتوبر

المصرى اليوم

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