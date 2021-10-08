إصلاح تسريب في خط طرد الصرف الصحي بإسنا جنوب الأقصر

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء محمد يحي كمال سليمان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، أنه تم إصلاح تسريب بخط الصرف الصحى، موضحا أنه تم الدفع بفرق الطوارئ والصيانة بإدارة إسنا لموقع تسريب في ماسوره طرد صرف صحي بقطر 12 بوصة 300 ملي، بجوار سجل مدني إسنا القديم، وتم وضع الصدادت الحديدية وغلق الشارع حتى تم الأنتهاء من أعمال الأصلاح.

وانتقل لمكان التسريب كلاً من، ابراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا، وعبد الرحيم طايع نائب رئيس المدينة، والمهندس ياسر عشاوي مدير إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بإسنا، والمهندس أحمد صديق، والمهندس يحي محمد محمود، والمقدم عادل توفيق مدير وحدة مرور إسنا، والنقيب صبري خزام وكيل الوحدة، وجارى العمل للإصلاح.