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بدء انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الشرقية

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بدء انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الشرقية بدء انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الشرقية

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انطلقت في التاسعة من صباح اليوم الجمعة، انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الشرقية، والتي يتنافس فيها ٨ مرشحين على 4 مقاعد، بينها مقعدان للمرشحين فوق السن، وآخران للمرشحين تحت السن، وذلك تحت إشراف قضائي كامل برئاسة المستشارين محمد السيد ، وأحمد عبد الوهاب عامر.

وتجري الإنتخابات بمقر نادي المهن الطبية بالزقازيق، على أن تبدأ عملية التصويت من الساعة التاسعة صباحاً وتستمر حتى الخامسة مساءً، وسط تطبيق كافة الإجراءات والتدابير الوقائية المشددة.

ويتنافس في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بالشرقية قائمتان، الأولى قائمة المستقبل وتضم 4 أطباء، وهم:الدكتور عاطف جودة وكيل النقابة السابق ، والدكتورة وسام عبد المنعم مختار عضو النقابة السابق علي مقعد فوق السن ، والدكتور محمود رمضان نافع ، والدكتور عمر عبد الشافي خشبة علي مقعد تحت السن ، وقائمة التغيير وتضم ٤ مرشحين وهم الدكتور أحمد توفيق ، والدكتور محمد الفوال علي مقعد فوق السن ، والدكتور أحمد عباس ، والدكتور محمد عيد علي مقعد تحت السن.

يشار إلى أن الجمعية العمومية لأطباء الشرقية تضم ١٣ ألف طبيب، منهم ٨ آلاف طبيب لهم حق التصويت في الانتخابات ممن سددوا الإشتراكات ، ولن يسمح لأي طبيب بشري مقيد بالنقابة الإدلاء بصوته في انتخابات التجديد النصفي للنقابة، إلا بعد سداد قيمة الاشتراكات الخاصة بالنقابة حتى ٢٠٢٠ ، وتجري عملية التصويت من خلال 5 استمارات للاقتراع، الأولى لنقابة الشرقية الفرعية فوق السن، والثانية لنقابة الشرقية الفرعية تحت السن، والثالثة للنقابة العامة قطاع شرق الدلتا، والرابعة للنقابة العامة فوق السن، والخامسة للنقابة العامة تحت السن.

المصرى اليوم

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