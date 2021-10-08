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محافظ الإسكندرية يشهد حفل تخريج الدفعة 75 لكلية الهندسة (صور)

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محافظ الإسكندرية يشهد حفل تخريج الدفعة 75 لكلية الهندسة (صور) محافظ الإسكندرية يشهد حفل تخريج الدفعة 75 لكلية الهندسة (صور)

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مرتدين الأرواب الزرقاء المتعارف عليها بروتوكوليا في حفلات التخرج الطلابية بالجامعات، شارك اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الاسكندرية، مساء أمس، بفعاليات حفل تخريج طلاب الدفعة رقم 75 من كلية الهندسة، جامعة الإسكندرية للعام الجامعي 2020 / 2021. والتي تأتي بالتزامن مع احتفالات الذكرى الـ 48 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وفي بداية كلمته؛ هنأ المحافظ الجميع بمناسبة احتفالات ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، داعيا الله أن تنعم بمستقبل مزدهر ومزيد من الخير والرخاء والسلام في ظل قيادتها الحكيمة.

وأعرب عن سعادته بحضور حفل التخريج الذي نلتقي فيه بكوكبة من أبنائنا المتميزين بكلية الهندسة التي تعد من قلاع العلم والمعرفة.

وقدم التهنئة للخريجين متمنياً لهم مزيد من النجاح والتفوق في حياتهم المستقبلية، مطالباً بضرورة مواصلة التفاني في العلم والعمل، ومؤكداً أن سوق العمل يحتاجهم وهناك فرص جيدة لهم في ظل المشروعات القومية التي يتابعها الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية.

كما قدم كل الشكر والتحية لجميع الأمهات والآباء على ما بذلوه من جهد مع أبنائهم الخريجين، وما ذاقوه من مكابدة الصبر لكي يصل أبنائهم إلى يوم الحصاد.

ووجه المحافظ خالص الشكر والتقدير إلى جامعة الإسكندرية بشكل عام كونها بيت الخبرة العلمية الداعمة للمحافظة، وكذلك الشكر إلى كلية الهندسة بشكل خاص على الدور التنسيقي والتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وخاصة في ملف المباني الآيلة للسقوط.

وردد الخريجون القسم خلف الدكتور هشام سعودى نقيب المهندسين في الإسكندرية.

بـ"الأرواب الزرقاء وترديد القسم" .. تخريج الدفعة 75 لـ"هندسة الاسكندرية" للعام 2021 (صور)
بـ"الأرواب الزرقاء وترديد القسم" .. تخريج الدفعة 75 لـ"هندسة الاسكندرية" للعام 2021 (صور)
بـ"الأرواب الزرقاء وترديد القسم" .. تخريج الدفعة 75 لـ"هندسة الاسكندرية" للعام 2021 (صور)
بـ"الأرواب الزرقاء وترديد القسم" .. تخريج الدفعة 75 لـ"هندسة الاسكندرية" للعام 2021 (صور)
بـ"الأرواب الزرقاء وترديد القسم" .. تخريج الدفعة 75 لـ"هندسة الاسكندرية" للعام 2021 (صور)
بـ"الأرواب الزرقاء وترديد القسم" .. تخريج الدفعة 75 لـ"هندسة الاسكندرية" للعام 2021 (صور)
بـ"الأرواب الزرقاء وترديد القسم" .. تخريج الدفعة 75 لـ"هندسة الاسكندرية" للعام 2021 (صور)

المصرى اليوم

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