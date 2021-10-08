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السكة الحديد: فتح مكاتب اشتراكات القطارات من السابعة صباحا ابتداءا من السبت

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السكة الحديد: فتح مكاتب اشتراكات القطارات من السابعة صباحا ابتداءا من السبت السكة الحديد: فتح مكاتب اشتراكات القطارات من السابعة صباحا ابتداءا من السبت

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أعلنت هيئة السكة الحديد انه ابتداءا من غدا السبت سيتم فتح مكاتب الاشتراكات لطلبة المدارس والجامعات من السابعة صباحا إلى 11 مساءا حتي 30 اكتوبر، وان العمل مستمر في العطلات الرسمية وذلك بمناسبة بدء العام الدراسي.

وقالت الهيئة في بيان لها ان مكاتب الاشتراكات ستعمل على فترتين ( صباحية ومسائية ) اعتباراً من غدا السبت الموافق 9 / 10 / 2021 على أن يبدأ العمل الساعة 7:00 وحتى الساعة 23:00 وذلك خلال الفترة من 9 / 10 / 2021 وحتى 30 / 10 / 2021، على أن يستمر تشغيل مكاتب الاشتراكات أيام الجمع والعطلات الرسمية فترة واحدة من الساعة 7:00 وحتى الساعة 15:00 .

وقد تم وضع اللوحات الارشادية على شبابيك صرف الاشتراكات توضح شروط استخراج الاشتراكات.

وأوضحت انه يتم اتخاذ كافة اجراءات الصيانة للقطارات وكذلك الاجراءات الاحترازية ضد ، في التعامل مع جمهور الركاب وعلى الجمهور مراعاة الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية .

المصرى اليوم

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