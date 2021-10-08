مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 8-10-2021 في 78 مدينة مصرية

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نشرت دار الإفتاء المصرية جدول مواعيد الصلاة اليوم الجمعة في 78 مدينة مصرية عن اليوم الجمعة 8-10-2021.

وكانت هيئة المساحة المصرية أعدت جدول مواقيت الصلاة عن اليوم بالتعاون مع دار الإفتاء.

ويقام اليوم صلاة الجمعة بدلاً من صلاة الظهر، وتؤدي صلاة الجمعة بدلاً من صلاة الظهر يوم الجمعة من كل أسبوع.

ويجب أن تؤدي صلاة الجمعة في جماعة، وفى حالة عدم توافر شروط صلاة الجماعة لصلاة الجمعة تؤدي صلاة الظهر 4 ركعات بدلاً منها.

ويجب أن يسبق صلاة الجمعة المكونة من ركعتين خطبة الجمعة.

يصل عدد صلوات المسلمين المفروضة يوميًا إلى 5 صلوات.

وتبدأ صلوات المسلمين بصلاة الفجر ثم الظهر ويليهما العصر ثم صلاة المغرب وآخيرًا صلاة العشاء.

يمكن معرفة مواعيد صلاة الجمعة وجميع الصلوات اليوم عن اليوم الجمعة 8-10-2021، عبر الرابط التالي مواقيت الصلاة في جميع مدن مصر.