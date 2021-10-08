وزير الرياضة يطمئن علي استعدادات الصالة المغطاة ببرج العرب المستضيفة للبطولة العربية للسلة

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الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يتفقد الصالة المغطاة ببرج العرب بمحافظة الاسكندرية للاطمئنان على كافة التجهيزات بالصالة المتعلقة باستضافة البطولة العربية لكرة السلة.

تقام البطولة العربية للسلة خلال الفترة ٢٩ سبتمبر حتي ٩ أكتوبر الجاري بمشاركة ١٨ فريقا من ١١ دولة عربية، وتأتي ضمن البطولات الرياضية التي تستضيفها مصر على مدار العام.

أكد وزير الشباب والرياضة على المتابعة الخاصة بتفاصيل البطولة العربية للسلة وتوافر كافة الاحتياجات والمتطلبات اللوجستية والادارية لتحقيق النجاح لها على غرار مختلف البطولات التي تستضيفها مصر.

لفت الوزير إلى المقومات والامكانيات التي تتميز بها مصر على مستوي البنية الانشائية الرياضية وأماكن الاقامة العديدة ما يؤهلها لاستضافة مختلف البطولات، مشيرا ان مصر باتت وجهة الاتحادات العربية والأفريقية والدولية لإقامة بطولاتها بها في شتي الألعاب.