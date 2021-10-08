وزير الرياضة يشيد بالسفير المصري في النرويج لدعمه سمر حمزة

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أشاد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بدور ومجهودات البعثة الدبلوماسية المصرية في مملكة النرويج لدعمهم ومساندتهم للاعبة المنتخب المصرى سمر حمزة، والعمل على توفير كافة احتياجاتها خلال مشاركتها في منافسات بطولة العالم للمصارعة المقامة بالنرويج خلال الفترة ٢-١٠ أكتوبر الجاري، مقدماً الشكر والتقدير للسفير المصري بالنرويج على هذه المجهودات التي كان لها بالغ الأثر في مشوار اللاعبة ببطولة العالم للمصارعة.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين وزير الشباب والرياضة والسفير عمرو رمصان سفير مصر في النرويج خلال استقباله اللاعبة سمر حمزة.

واستطاعت اللاعبة سمر حمزة الفوز بالميدالية البرونزية خلال منافسات البطولة عقب فوزها على بطلة الهند بنتيجة ٢/ ١ في انجاز تاريخي حيث تعد أول ميدالية مصرية في بطولة العالم للمصارعة منذ أكثر من ١٥ عام على آخر ميدالية في عام ٢٠٠٦م .

أعرب الدكتور أشرف صبحي عن امتنانه لأبطال مصر الرياضيين الذين يحققون الانجازات ويرفعون علم مصر عالياً في جميع المحافل الدولية، في ظل الدعم اللامحدود من القيادة السياسية والدولة المصرية والاتحادات الرياضية المختلفة لجميع اللاعبين.

لفت وزير الشباب والرياضة إلى البدء من الآن في الاستعدادات الخاصة بدورة الألعاب الأوليمبية بباريس ٢٠٢٤م، وإخضاع اللاعبين المتميزين لبرامج الدعم المختلفة التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع اللجنة الأوليمبية والاتحادات الرياضية مع مؤسسات القطاع الخاص لتوفير المناخ والأجواء المناسبة للاعبين وتنفيذ متطلباتهم والمعسكرات التدريبية المحددة لهم، فضلًا عن اتخاذ اللازم من تدريبات واستعدادات للمشاركة في البطولات الدولية المختلفة خلال مشوار التأهل، وإضافة انجازات جديدة للرياضة المصرية.