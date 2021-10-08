محمود عزت وشقيق حسن مالك.. أبرز المتهمين في قضايا إرهاب الإسبوع

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نظرت دوائر الإرهاب المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة عدد من قضايا الإرهاب المتهم فيها بعض من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية ،وأصدرت قرارتها بحجزها بعضها للحكم والتأجيل.

نظرت الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد شيرين، محاكمة الاخوانى محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، في اتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم من قيادات وعناصر الجماعة، بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد «حماس».وحددت جلسة 19ديسمبر المقبل للحكم عليه .

كانت محكمة جنايات القاهرة قضت بالإعدام شنقًا لـ«عزت»، وخيرت الشاطر، القيادي بالجماعة، و13 آخرين، والسجن المؤبد للرئيس المعزول محمد مرسي، وأحكام بالمشدد لباقى المتهمين بتهمة التخابر.

يذكر أن النيابة العامة أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد.

كما حددت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار معتز خفاجي، جلسة 9 ديسمبر للحكم على شقيق القيادي الإخواني حسن مالك، و46 آخرين، في اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وتزوير أوراق لتسفير عناصرهم الإرهابيين إلى الخارج.

كانت النيابة قد أحالت إلى محكمة الجنايات في غضون الفترة من 2015 حتى 3 نوفمبر 2019 المتهمين من الأول حتى الحادي والعشرين لأنهم تولوا قيادة في جماعة الإخوان الإرهابية بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولوا قيادة في جماعة الإخوان الإرهابية التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والقضاء والمنشآت العامة.

وأجلت ذات الدائرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، إعادة محاكمة 21 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث مسجد الفتح»، إلى جلسة 4 نوفمبر.

كانت النيابة قد وجهت للمتهمين تهم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه، تنفيذًا لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة، وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة.

كما أجلت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، إعادة محاكمة الإخواني محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان، في اتهامه باقتحام الحدود الشرقية، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«اقتحام السجون»،لجلسة 24 أكتوبر .

تعود وقائع القضية إلى عام 2011 أثناء ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني، على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية.

أجلت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار معتز خفاجة، أولى جلسات محاكمة 14 متهماً في القضية رقم 1233 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا في اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، إلى جلسة 2 نوفمبر المقبل للاطلاع.

كانت النيابة قد أحالت المتهمين للمحاكمة بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف الدستور والقانون والتي تتخذ الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها الإجرامية، وتولي أحدهم مسؤولية المكتب الإداري لأعضـاء جماعة الإخوان المصريين بالكويت، وتلقي آخر تدريبات عسكرية لدى مجموعات العمل النوعي المسلحة التابعة لهذه الجماعة الإرهابية، كما اتهمت النيابة العامة اثنين منهم بالتسلل من الحدود الجنوبية للبلاد بطريق غير مشـروع.