قرارات المحكمة بشأن «أسرة مبارك» و«إبراهيم سليمان» الإسبوع الماضى

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قضيتين نظرتهما المحاكم الاسبوع الماضى ،يرجعا إلى النظام الأسبق للحكم ،وأصدرت المحكمة فيهما قرارت حيث نظرت المحكمة الاقتصادية، أمر منع عائلة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، من التصرف في أموالهم وأجلتها إلى جلسة 2 نوفمبر المقبل.

كانت هيئة الرقابة المالية قد تلقت إخطارا من إدارة الأموال المتحفظ عليها، بتاريخ 3 نوفمبر 2020 بشأن أمر المنع رقم 98 لسنة 2020، والمقيد برقم 62 لسنة 2012 بشأن منع علاء محمد حسنى مبارك وجمال محمد حسنى مبارك وزوجته خديجة محمود الجمال ونجليه القاصرين فريدة ومحمود، مؤقتا من التصرف في أموالهم دون أرصدة الشركات التي يساهمون فيها.

كانت جهات التحقيق قد أرسلت خطابا إلى البنك المركزي بشأن منع عدد من أفراد أسرة الرئيس الراحل حسني مبارك من التصرف في أموالهم، وذلك بخصوص إحدى القضايا المنظورة أمام القضاء، وطالبت بمنع أسرة الرئيس الراحل مؤقتا من التصرف في أموالهم الشخصية، والسماح بممارسة بعض الأعمال، طبقًا للخطاب.

كما حددت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، جلسة 8ديسمبر المقبل ،للحكم في القضية المعروفة إعلاميا بـ«الحزام الأخضر» المتهم فيها محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال سمير زكى عبدالقوى، رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر الزراعية للاستصلاح والتعمير، و٣ من مسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالتربح والإضرار العمدى بالمال العام.

كانت النيابة أحالت محمد إبراهيم سليمان وآخرين لمحكمة الجنايات، بعد أن كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا عن تواطؤ الوزير والمسؤولين السابقين بالهيئة مع المتهم سمير زكى عبدالقوى، بموافقتهم على تخفيض سعر الأرض المخصصة للشركة التي يترأسها، بالمخالفة للقواعد والعقد المبرم بين الطرفين، بما مقداره 28 مليون جنيه تقريبًا، وفقًا لما تضمنته أقوال الشهود وتقارير اللجان الفنية والجهاز المركزى للمحاسبات وتحريات مباحث الأموال العامة.

وكشفت التحقيقات عن وجود العديد من المخالفات الأخرى المتعلقة بتخصيص الأرض والتعاملات التي جرت بشأنها من هيئة المجتمعات العمرانية والمتهم سمير زكى والشركة التي يرأس مجلس إدارتها.