حصاد الاسبوع..أحكاما وقرارات رادعة للمتهمين فى قضايا العنف الاسرى بالقاهرة

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شهدت محاكم الجنايات ،الاسبوع الماضى ،عدد من قضايا العنف الأسرى وأصدرت فيها أحكاما رادعة وقرارات .

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة موظف بالإعدام شنقا لاتهامه بقتل زوجته وإشعال النيران فيها بسبب خلافات مالية بينهما بالظاهر.

كانت النيابة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت له تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وكشفت التحقيقات عن وقوع مشادة كلامية بين المتهم والمجنى عليها بسبب طلبها بعض الأموال لشراء متطلبات المنزل، فتطورت المشادة إلى مشاجرة واعتدى عليها بالضرب فظلت تصرخ فكتم أنفاسها بيده واستل سكينا وسدد لها طعنة في عنقها وفارقت الحياة، وأحضر مادة قابلة للاشتعال وسكبها عليها وأشعل النيران فيها وأشعل محابس الغاز لإخفاء جريمته.

كما قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة متهمين يالحبس عاما مع الشغل في اتهامهما بقتل رضيعتهما الناتجة عن الحمل السفاح عقب ولادتها.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامى محمود زين الدين وعضوية المستشارين أشرف محمد ومحمد محمد محيى الدين.

كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات لأنهما في يوم 29 ديسمبر 2020 بدائرة قسم شرطة المعادى بأن قامت المتهمة الثانية التي لم تتجاوز الخامسة عشرة من عمرها بوضع طفلتها حديثة الولادة على حافة النيل بمنطقة المعادى الناتجة عن حملها السفاح عمدا مع سبق الإصرار خشية لافتضاح أمرهما قاصدين من ذلك إزهاق روحها.

وحددت محكمة جنايات القاهرة ،برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى ،جلسة 8ديسمبر للحكم على المتهم بقتل مواطن وطفلته باشعال النيران فيهما بحلوان . كانت النيابة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت له تهمه القتل العمد مع سبق الإصرار،

وكشفت التحقيقات عن وجود خلافات سابقة بين المتهم ونى عليه ،وقرر المتهم الانتقام . وتبين من التحقيقات إعداد المتهم "ماسورتان حديديتان"وتوجه الى منزل الضحية وضربه على رأسه وأكدت بحياته وأشعل النيران وكانت متواجده طفلته التى توفيت متأثره بالحروق

ونظرت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة متهمين عرضا طفلتهما للبيع في القاهرة مقابل مبلغ مالى قدره 700 ألف جنية وأجلتها لجلسة 17 أكتوبر.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق ومحمد أحمد صبري.

كانت النيابة أحالت المتهمين لمحكمة الجنايات، بعد أن كشفت التحقيقات أن المتهمة الأولى استخدمت موقع التواصل الاجتماعي «الفيس بوك» بمساعدة زوجها وعرضا نجلتهما للبيع بزعم التبنى مقابل الحصول على منفعة مادية.

ووجهت النيابة للمتهمين تهمه تعريض حياة الطفلة وأمنها وسلامتها للخطر بأن تخليا عنها وعرضاها للبيع وهما مسؤولان عن رعايتها. أكدت التحريات قيام المتهمين بالاتجار بالأطفال حديثي الولادة فتم تكليف مصدر بالتواصل مع المتهمة الأولى واتفقا على شراء الطفلة مقابل 700 ألف جنية وتم ضبطهما بحوزتهما المجنى عليها.