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الظهور الأول ل«حنين حسام» بقفص الاتهام الشهر المقبل في اتهامها ب«الإتجار بالبشر»

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الظهور الأول ل«حنين حسام» بقفص الاتهام الشهر المقبل في اتهامها ب«الإتجار بالبشر» الظهور الأول ل«حنين حسام» بقفص الاتهام الشهر المقبل في اتهامها ب«الإتجار بالبشر»

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تمثل حنين حسام«فتاة التيك توك»أمام محكمة جنايات القاهرة، بجلسة 4 نوفمبر المقبل، في إعادة إجراءات محاكمتها، بعد الحكم الصادر ضدها غيابيا بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمها 200 ألف جنيه، في اتهامها بـ«الاتجار بالبشر»،ويعد الظهور الأول لها داخل قفص الاتهام .

ووجهت النيابة للمتهمة تهم الاعتداء على قيم ومبادئ الأسرة المصرية والمجتمع، والاشتراك مع آخرين في استدراج الفتيات واستغلالهن عبر البث المباشر، وارتكاب جريمة الاتجار بالبشر، وتلقي تحويلات بنكية من إدارة التطبيق مقابل ما حققته من مشاهدة ونشر فيديوهات تحرض على الفسق لزيادة نسبة المتابعين لها، والعضوية بمجموعة «واتس آب» لتلقي تكليفات استغلال الفتيات، فضلًا عن تشجيع الفتيات المراهقات على بث فيديوهات مشابهة، والهروب من العدالة ومحاولة التخفي وتشفير هاتفيهما وحساباتهما.

المصرى اليوم

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