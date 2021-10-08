المجمع المقدس الأنطاكي ينتخب 4 أساقفة جدد للخدمة الرعوية

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انتخب المجمع المقدس لبطريركية أنطاكيا وسائر المشرق للروم الارثوذكس، برئاسة البطريرك يوحنا العاشر يازجي بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق، 4 أساقفة جدد للخدمة الرعوية، مساء أمس.

وجرى انتخاب كل من المطران نيفن صيقلي متروبوليت شهبا شرفاً متروبوليتاً أصيلاً وعضوَ مجمعٍ مقدس والأسقف غريغوريوس خوري وكيلاً بطريركياً وأمين سرٍّ للمجمع المقدس والأرشمندريت أرسانيوس دحدل أسقفاً مساعداً للبطريرك بلقب أسقف إيِرابوليس (جرابلس) والأرشمندريت موسى الخصي أسقفاً مساعداً للبطريرك بلقب أسقف لاريسا (شيزر).