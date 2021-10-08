«زي النهارده».. وفاة المخرج شادي عبدالسلام 8 أكتوبر 1986

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في الخامس عشر من مارس 1930، ولد المخرج شادى عبدالسلام بالإسكندرية، وتخرج في كلية فيكتوريا بالإسكندرية عام 1948، ثم درس لاحقا فنون المسرح في لندن في الفترة من 1949 إلى 1950، والتحق بكلية الفنون الجميلة بالقاهرة وتخرج عام 1955، وفى تلك الفترة قدر له أن يكون تلميذا لشيخ المعماريين الدوليين حسن فتحى فتعرف من خلاله على الفنون الإسلامية، وبدأ شادى مسيرته مصمماً للديكور، ثم عمل مساعداً للإخراج في عدة أفلام كان أغلبها لمخرجين أجانب فقد شارك في الفيلم البولندى الفرعون إخراج كافليروفيتش وكان هذا بمثابة نقطة البداية في مشواره الفنى كما شارك في إعداد ديكورات هذا الفيلم وأزيائه وإكسسواراته، وعمل مساعد مخرج في فيلم «واإسلاماه» إخراج أندرومارتون والفيلم الإيطالى الحضارة للمخرج روبرتوروسللين وفيلم «كليوباترا» للمخرج جوزيف مانكوفيتش.

قدم شادى عبدالسلام للسينما المصرية عدداً من الأفلام القصيرة المهمة، ومنها الفلاح الفصيح والذى فاز بجائزة السيدالك في فينسيا كما أخرج أفلام جيوش الشمس وكرسى توت عنخ آمون الذهبى وغيرهما، أما فيلمى المومياء فيعتبر من أهم الأفلام العربية فى تاريخ السينما، وقد نال الفيلم العديد من الجوائزفى المهرجانات العالمية منها جائزة(سادول) وجائزة النقاد فى مهرجان قرطاج 1970وغيرهما ترك شادى عبدالسلام بصمته على ديكور وملابس الأفلام التي شارك فيها ومنها «واإسلاماه»و«عنتر بن شداد»و«ألمظ وعبده الحامولى» و«الخطايا» و«شفيقة القبطية»و«رابعة العدوية». وأميرة العرب وأمير الدهاء وبين القصرين والسمان والخريف وأضواء المدينة.

كما صمم الديكورات والملابس لفيلم «الناصرصلاح الدين»ليوسف شاهين عمل شادى مديرا لمركز الأفلام التجريبية بوزارة الثقافة،كما قام بالتدريس بالمعهد العالى للسينما في الفترة من 1963 إلى 1969،وقد عكف شادى بعد الانتهاء من فيلمه المومياء على مشروعه الكبير الثانى –والذى لم ير النور حتى الآن– وهو فيلم «مأساة البيت الكبير» أو كما عرف باسم (إخناتون)، وقد أعاد كتابته أكثر من مرة وقام بإعداد تصميمات وديكورات الفيلم والأزياء والإكسسوارات الخاصة بالفيلم، وتمنى أن تقوم وزارة الثقافة بإنتاج الفيلم الذي يتطلب تكلفة إنتاجية عالية لكن جهوده باءت بالفشل إلى أن توفى«زي النهارده» في 8 أكتوبر 1986 دون أن يحقق حلمه.