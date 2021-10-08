الصرف الصحي بالقاهرة: حصول قطاع تنمية الموارد البشرية والإدارية على شهادة ايزو ٢٠١٥-٩٠٠١

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس عادل حسن، رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، أهمية بناء القدرات وتطوير الأداء ورفع كفاءة العنصر البشرى، في مختلف قطاعات العمل داخل الشركة، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

أعلن المهندس عادل حسن، أنه على مدار يومين تم إنهاء المراجعة النهائية وحصول قطاع تنمية الموارد البشرية والإدارية كاملا على شهاده ايزو 2015- 9001، وذلك بعد انشاء نظام لجودة العمليات التي تتم بالقطاع متضمنا ( الاداره العامة لتنمية الموارد البشريه والإدارة العامة للشئون الإدارية) وذلك طبقا للمواصفة الدولية 9001/2015 ISO بالتعاون مع شركة الشرق الادنى ( Eurosert).

وقال إن ذلك يأتي طبقا لتوجيهات المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركه القابضة لمياه الشرب والصرف الصح، بالتطوير المستمر وصولا إلى أعلى معايير الجودة، ومتابعة قطاع الموارد البشرية بالشركة القابضة الذي يؤهل الإدارات والقطاعات المختلفة الحصول على اعتماد الجودة الايزو.

وأشاد المهندس عادل حسن، بالجهود المبذولة من قطاع الموارد البشرية لتحقيق هذا الإنجاز، مشيرا إلى أنه تمت المراجعة الخارجية من قبل الجهة المانحة والتى أشادت بالنظام المنشأ لأول مرة وبدون أي ملاحظات.