محافظ المنيا يأمر بفتح تحقيق عاجل بعد العثور على كمية كبيرة من لقاحات كورونا بترعة

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قرر اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا فتح تحقيق عاجل في واقعة عثور بعض أهالي قرية «إبشاق»، التابعة لمركز بني مزار، على كمية من لقاح فيروس كورونا المُستجد، ملقاة بالقرب من إحدى الترع بالقرية.

ووجه المحافظ باتخاذ كل الاجراءات القانونيه اللازمة تجاه الواقعة.

وكان الأهالي قد عثروا في وقت سابق أمس على كمية كبيرة من لقاحات فيروس كورونا ملقاة بالقرب من إحدى ترع قرية إبشاق التابعة لمركز بني مزار.

عثر أهالي قرية أبشاق بمركز بني مزار شمال المنيا، على كميات من أمبول لقاح الوقاية من وباء كورونا المستجد، ملقاة على جانبي ترعة القرية، وقام بعض شباب القرية بتداولها عبر صفحاتهم التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

تلقي اللواء محمد عبدالتواب، مدير امن المنيا، بلاغا من الأهالي بالواقعة، بالعثور على كميات من لقاح الوقاية من وباء كورونا، على جانبي ترعة أبشاق – انتقل فريق من الأجهزة الأمنية، والإدارة الصحية والوحدة المحلية إلى موقع البلاغ، وتم العثور على ما يقرب من 122 ألف و300 امبول سينو فارم، المخصص للوقاية من وباء كورونا .

تم التحفظ على الكميات المضبوطة، تحت تصرف النيابة العامة.

العثور علي كميات من لقاح كورونا بجوار ترعة في المنيا

العثور علي كميات من لقاح كورونا بجوار ترعة في المنيا