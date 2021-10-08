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العثور على 122 ألف و300 أمبول لقاح كورونا داخل ترعة في المنيا

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العثور على 122 ألف و300 أمبول لقاح كورونا داخل ترعة في المنيا العثور على 122 ألف و300 أمبول لقاح كورونا داخل ترعة في المنيا

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عثر أهالي قرية أبشاق بمركز بني مزار شمال المنيا، على كميات من أمبول لقاح الوقاية من وباء كورونا المستجد، ملقاة على جانبي ترعة القرية، وقيام بعض شباب القرية بتداولها عبر صفحاتهم التواصل الاجتماعي «فيس بوك» .

تلقي اللواء محمد عبدالتواب، مدير امن المنيا، بلاغا من الأهالي بالواقعة، بالعثور على كميات من لقاح الوقاية من وباء كورونا، على جانبي ترعة أبشاق – انتقل فريق من الأجهزة الأمنية، والإدارة الصحية والوحدة المحلية إلى موقع البلاغ، وتم العثور على ما يقرب من 122 ألف و300 امبول سينو فارم، المخصص للوقاية من وباء كورونا .

تم التحفظ على الكميات المضبوطة، تحت تصرف النيابة العامة.

العثور علي كميات من لقاح كورونا بجوار ترعة في المنيا
العثور علي كميات من لقاح كورونا بجوار ترعة في المنيا

المصرى اليوم

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