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بدء التصويت في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء

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بدء التصويت في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بدء التصويت في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء

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فتحت لجان الاقتراع بنقابة الأطباء، أبوابها لجميع أعضائها للاشتراك بالإدلاء بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي للنقابة، وذلك لاختيار نصف أعضاء مجلس النقابة العامة، ونصف مجالس النقابات الفرعية في 27 محافظة على مستوى الجمهورية، في تمام التاسعة صباح اليوم.

وأكدت اللجنة العامة للإشراف على الانتخابات، أن التصويت في اللجان الانتخابية سواء بالنقابة العامة أو النقابات الفرعية سيبدأ من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساءً، تحت إشراف قضائى كامل، ومع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، وأنه إذا تبين وجود ناخبين بداخل مقر الاقتراع، لم يقوموا بالإدلاء بأصواتهم، فيسمح لهم بالإدلاء بأصواتهم دون غيرهم.

واوضحت النقابة أنه لكي يتمكن الطبيب من ممارسة حقه الانتخابى يجب أن يكون مسجلاً بنقابته الفرعية التابع لها جهة عمله التي يباشر العمل بها فعليا، سواء كان منتدبا أو أساسيا، بالاضافه إلى سداد إشتراك النقابة حتي عام 2020، ويمكن للطبيب سداد اشتراك النقابة من خلال الدفع عن طريق فوري أو عن طريق تطبيق نقابة اطباء كما يمكنه الدفع في المقرات الانتخابية اليوم.

يذكر أن انتخابات التجديد النصفي تجري كل عامين المرة الأولى تشمل نصف أعضاء مجالس النقابات فقط، والمرة الثانيه تشمل النصف الآخر بالإضافة إلى مقاعد النقباء على مستوى الجمهورية.

المصرى اليوم

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