أخبار عاجلة

الجامعات الأهلية تعلن نتيجة القبول للعام الدراسي.. تعرف على موقف مستنفذي الرغبات -
3365 شركة تنضم لـ«الفاتورة الإلكترونية» وترفع 64 مليون وثيقة إلكترونيًا -
وزير المالية : منصة الفاتورة الإلكترونية عبور جديد إلى «مصر الرقمية» -
محافظ أسوان يتفقد مبنى المحافظة رقم 2 -
حزب الله وحركة أمل يطلقان النار ضد التحقيق في انفجار مرفأ بيروت -
وزارة الرياضة تعلن متطلبات شهادة الكفاءة المالية لأندية المحترفين والأولى -
غدا.. انقطاع وضعف المياه عن عدة مناطق بالقاهرة والجيزة -
تظوير النصب التذكارى بدمياط.. ومبنى جديد للديوان العام -
«الأنصاري» و«عبدالوهاب» يفتتحان أول مركز متكامل لخدمات المستثمرين بالفيوم -
وكيل «سباحة النواب» يطالب محافظ البحر الأحمر بسداد مصروفات الطلاب غير القادرين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

أحمد سليمان يكشف مفاجأة تفاوض مع محمد الشناوي حارس الأهلي

Print
أحمد سليمان يكشف مفاجأة تفاوض الزمالك مع محمد الشناوي حارس الأهلي أحمد سليمان يكشف مفاجأة تفاوض مع محمد الشناوي حارس الأهلي

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد أحمد سليمان مدرب حراس مرمى الوطني الأسبق ، أن عصام الحضري دخل مرحلة جديدة كمدرب لحراس المرمى للمنتخب ، موضحاً أن الحضري سيكون أمام إنجاز تاريخي بالوصول إلى كلاعب ومدرب، أو التتويج بأمم أفريقيا كلاعب ومدرب.
وأشار سليمان عبر برنامج (البريمو) إلى أن أبرز الحراس في تاريخ المنتخب من الأهلي والزمالك لأنهم يلعبون دائما تحت ضغط البطولات.
وأوضح أنه طلب التعاقد مع محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي حين كان يلعب في بتروجت أثناء عمله كمدرب حراس مرمى للزمالك مع حسن شحاتة موسم 2010 – 2011.
وأكد أنه رفض انضمام بعض الحراس مثل أمير عبد الحميد للزمالك وقتها، موضحا أن الشناوي كان رائعا وتمنى ضمه للقلعة البيضاء.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بث مباشر الزمالك وتوسكر الكيني .. قناة مفتوحة مجانية تعلن نقل المباراة على الهواء

بث مباشر الزمالك وتوسكر الكيني .. قناة مفتوحة مجانية تعلن نقل المباراة على الهواء

قرار هام من توسكر الكيني قبل موقعة الزمالك بشأن إذاعة المباراة

قرار هام من توسكر الكيني قبل موقعة الزمالك بشأن إذاعة المباراة

سفير مصر بكينيا يزور بعثة الزمالك

سفير مصر بكينيا يزور بعثة الزمالك

مران المستبعدين.. رزاق سيسيه يواصل التأهيل فى الزمالك

مران المستبعدين.. رزاق سيسيه يواصل التأهيل فى الزمالك