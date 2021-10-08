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أكد أحمد سليمان مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني الأسبق ، أن عصام الحضري دخل مرحلة جديدة كمدرب لحراس المرمى للمنتخب ، موضحاً أن الحضري سيكون أمام إنجاز تاريخي بالوصول إلى كأس العالم كلاعب ومدرب، أو التتويج بأمم أفريقيا كلاعب ومدرب.

وأشار سليمان عبر برنامج (البريمو) إلى أن أبرز الحراس في تاريخ المنتخب من الأهلي والزمالك لأنهم يلعبون دائما تحت ضغط البطولات.

وأوضح أنه طلب التعاقد مع محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي حين كان يلعب في بتروجت أثناء عمله كمدرب حراس مرمى للزمالك مع حسن شحاتة موسم 2010 – 2011.

وأكد أنه رفض انضمام بعض الحراس مثل أمير عبد الحميد للزمالك وقتها، موضحا أن الشناوي كان رائعا وتمنى ضمه للقلعة البيضاء.