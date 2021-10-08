شوشة : الحصة الأولى وكلمات طابور الصباح بالمدارس في اليوم الأول عن حرب أكتوبر

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أكد الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء على استعداد المحافظة للعام الدراسى الجديد من خلال تجهيز المدارس وتطعيم العاملين في التربية والتعليم على مستوى المحافظة بلقاح فيروس كورونا .

وأشار المحافظ، في تصريح له، إلى الانتهاء من تطعيم نسبة 96 % من العاملين بالمدارس، وجارى استكمال تطعيم الباقى قبل بداية الدراسة، حيث تم تقسيم العاملين بالتربية والتعليم إلى 3 فئات، وهى الفئات التي تتعامل مباشرة مع الطالب مثل المعلمين والإداريين والعاملين بالمدارس، والفئة الثانية الهيئات الاشرافية مثل الموجهين والعاملين بالإدارات التعليمية، والفئة الثالثة هي الإداريين العاملين بالمديرية .

وأضاف المحافظ، أن الحصة الأولى وكلمات طابور الصباح بالمدارس في اليوم الأول ستكون عن حرب أكتوبر .

ووجه المحافظ الشكر إلى مديرية التربية والتعليم لالتزام العاملين بها بتلقى التطعيم ضد كورونا حرصا على سلامة الطلاب وجمبع العاملين .