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أحمد سليمان: الشناوي الأحق بحراسة .. وبرادلي فاشل

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أحمد سليمان: الشناوي الأحق بحراسة المنتخب .. وبرادلي فاشل أحمد سليمان: الشناوي الأحق بحراسة .. وبرادلي فاشل

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أكد أحمد سليمان مدرب حراس مرمى الوطني الأسبق، أن محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي الأجدر بحماية عرين المنتخب لأنه الأفضل حالياً على الساحة.
وقال سليمان عبر برنامج (البريمو) إن المنتخب الوطني يحتاج أن يكون له هوية بثبات التشكيل وحدوث تناغم بين لاعبي المنتخب لفترة طويلة.
وأشار إلى أن الجهاز الفني الأسبق بقيادة حسن شحاتة الذي عمل معه تعرض لحملات تشكيك منذ بداية عمله وحتى بعد الفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2006 وأيضاً نسخة 2008 ولكن كل بطولة كانت بمثابة تحدياً خاصاً للجهاز الفني.
وأوضح أن التعادل مع زامبيا بنتيجة 1-1 بافتتاح تصفيات 2010 كان سببه الرئيسي اعتماد المنتخب على العديد من اللاعبين المحترفين خارج بعكس البطولات القارية التي كانت تشهد معسكرات طويلة.
وأكد أن أسوأ تجربة للمنتخب كانت تحت قيادة الأمريكي بوب برادلي الذي لعب في عهده 55 لاعبا، وأفقد المنتخب هويته المعتادة.

المصرى اليوم

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