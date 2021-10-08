ارتفاع درجات الحرارة .. حالة الطقس اليوم الجمعة وغدًا السبت أول أيام الدراسة 2021

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة، بداية من اليوم الجمعة 8 أكتوبر حتى الأربعاء 13 أكتوبر، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يشهد الطقس الأحد المقبل، ارتفاعا طفيفا بدرجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من درجة إلى درجتين على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومن 3 إلى 4 درجات على جنوب الصعيد.

حالة الطقس السبت 9 أكتوبر 2021

أخبار حالة الطقس اليوم تفاصيل درجات الحرارة اليوم في مصر وأضافت الأرصاد عن حالة الطقس اليوم، من خلال الصفحة الرسمية لها، على "فيس بوك"، أن حالة الطقس نهارًا سيكون حارًا رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما يسود البلاد ليلًا طقس لطيف على الأنحاء كافة، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وتتكوّن الشبورة المائية في الصباح الباكر، على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

حالة الطقس اليوم الجمعة 8 أكتوبر وطقس أول أيام الدراسة

أخبار الطقس السبت 9 أكتوبر إلى 13 أكتوبر

وكشفت الأرصاد، عن الظواهر الجوية المصاحبة لطقس الأسبوع، فتظهر الشبورة المائية في الصباح الباكر حتى الساعة السابعة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى اليوم الجمعة وأول أيام الدراسة السبت 9 أكتوبر:

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية:

القاهرة والوجه البحري 31 - 20

السواحل الشمالية 28 - 21

جنوب سيناء 33 - 25

شمال الصعيد 32 - 20

جنوب الصعيد 38- 24

حالة الطقس اليوم الجمعة 8 أكتوبر 2021

وعن نسب الرطوبة المتوقعة :

القاهرة الكبرى والوجه البحري

العظمى 80 - 86

الصغرى 30 - 35

حالة الطقس على السواحل الشمالية

العظمى 85 - 88

الصغرى 40 - 45

حالة الطقس جنوب سيناء

العظمى 55 - 60

الصغرى 30 - 35

حالة الطقس شمال الصعيد

العظمى 35 - 45

الصغرى 20 - 25

حالة الطقس جنوب الصعيد

العظمى 25 - 30

الصغرى 10 - 15

حالة الطقس الأيام القادمة حتى الأربعاء المقبل 13-10-2021

وفقًا لهيئة الأرصاد الجوية، يظل الطقس مائلاً للبرودة على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، خلال الساعات المتأخرة من الليل وفي الصباح الباكر .

وتكون درجات الحرارة المتوقعة حتى يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل كما يلي :

حالة الطقس السبت 9 أكتوبر

القاهرة والوجه البحري 31 - 20

السواحل الشمالية 28 - 21

جنوب سيناء 33 - 25

شمال الصعيد 32 - 20

جنوب الصعيد 38- 24

حالة الطقس الأحد 10 أكتوبر

القاهرة والوجه البحري 32 - 21

السواحل الشمالية 29 - 23

جنوب سيناء 35 - 25

شمال الصعيد 34 - 21

جنوب الصعيد 39- 25

حالة الطقس الاثنين 11 أكتوبر

القاهرة والوجه البحري 32 - 21

السواحل الشمالية 29 - 22

جنوب سيناء 35 - 25

شمال الصعيد 34 - 21

جنوب الصعيد 40 - 25

حالة الطقس الثلاثاء 12 أكتوبر

القاهرة والوجه البحري

32 - 21

السواحل الشمالية 29 - 22

جنوب سيناء 35 - 25

شمال الصعيد 34 - 21

جنوب الصعيد 40- 25

حالة الطقس الأربعاء 13 أكتوبر

القاهرة والوجه البحري 32 - 21

السواحل الشمالية 29 - 22

جنوب سيناء 35 - 25

شمال الصعيد 34 - 21

جنوب الصعيد 40- 25