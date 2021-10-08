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تفاصيل مفاوضات اتحاد الكرة مع حسن شحاته لتولي تدريب

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تفاصيل مفاوضات اتحاد الكرة مع حسن شحاته لتولي تدريب المنتخب تفاصيل مفاوضات اتحاد الكرة مع حسن شحاته لتولي تدريب

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أكد أحمد سليمان مدرب حراس مرمى الوطني الأسبق، أن الانتقادات التي واجهها البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني الجديد للفراعنة بعد استبعاد الثنائي محمد شريف ومحمد مجدي أفشة غير مبررة.
وقال سليمان عبر برنامج (البريمو) إن استعانت بمدرب كبير ومخضرم وله تاريخ حافل من النجاحات فكيف يتم مهاجمته لمجرد استبعاد لاعب أو تغيير طريقة اللعب فكلها أمور من صميم عمل المدير الفني.
وأضاف: «كيروش له مطلق الحرية في اتخاذ الطريقة التي يراها مناسبة ومباراة ليبيا في تصفيات لن تكون سهلة على الإطلاق».
وأشار إلى أن اتحاد الكرة الحالي عرض على حسن شحاتة قيادة المنتخب الوطني بعد إقالة حسام البدري ثم تراجع عن الأمر بدون إبداء أسباب واضحة.
وأكد أنه لا يعلم سر تراجع اتحاد الكرة عن عودة المعلم نافيا انضمامه للجهاز الفني للمنتخب وقتها.

المصرى اليوم

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