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وزير الرياضة يوجه رسالة لمحمد صلاح قبل مباراة ليبيا

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وزير الرياضة يوجه رسالة لمحمد صلاح قبل مباراة ليبيا وزير الرياضة يوجه رسالة لمحمد صلاح قبل مباراة ليبيا

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التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، نجم منتخب ولاعب نادي ليفربول الانجليزي، محمد صلاح، وذلك علي هامش زيارة الوزير للمعسكر التدريبي للمنتخب ببرج العرب بالإسكندرية.

قدم الدكتور أشرف صبحي التهنئة للاعب محمد صلاح علي المردود العالمي الذي يقدمه اللاعب مع ناديه ليفربول علي مستوي كافة المنافسات، متمنيا له دوام التوفيق والتألق في مسيرته الرياضية التي نفتخر بها جميعا.

وأكد الوزير ثقته في النجم المصري محمد صلاح وزملائه في تقديم أفضل أداء لهم في مباريات المقبلة، والفوز في مختلف المباريات، وإضافة انجازات جديدة للكرة المصرية.

ولفت الدكتور أشرف صبحي أن اللاعب محمد صلاح يعد مثالا للتحدي والإخلاص في العمل، وأصبح قدوةً للنشء والشباب بموهبته وأخلاقه والتزامه، وإنجازاته المتتالية التي يحققها في الملاعب الأوروبية، مشيراً أن صلاح يعد سفيرا حسنا لمصر علي مستوي العالم أجمع.

المصرى اليوم

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