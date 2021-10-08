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أكد أحمد سليمان مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني الأسبق، أن عصام الحضري مدرب الحراس الحالي للفراعنة من أعظم الحراس في تاريخ كرة القدم على مستوى العالم ويمتلك خبرات نتيجة مشواره الطويل مع المنتخب.

وقال سليمان عبر برنامج البريمو إن الحضري مؤهل لهذا المنصب بسبب خبراته الطويلة كحارس وسيكون إضافة مهمة للمنتخب الوطني في هذا المنصب، موضحاً أن الحضري سيعيد سيناريو حسن مختار الذي كان نجماً كحارس مرمى وأيضاً كمدرب حراس.

وأشار إلى أن خطوة تعيين الحضري كمدرب لحراس المرمى للمنتخب الوطني تأخرت عامين، وكان على أعتاب الانضمام للجهاز الفني السابق بقيادة حسام البدري.

وأضاف: «تاريخ الحضري الدولي بدأ بقوة مع بطولة كأس الأمم الأفريقية 2006 وكان عمره 31 عاماً، والحضري دائماً كان يحب أن يكون الحارس الأول واستبعدته لمدة عام كامل لعدم مشاركته في لقاء الكاميرون بتصفيات كأس العالم 2006».