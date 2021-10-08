أخبار عاجلة

الجامعات الأهلية تعلن نتيجة القبول للعام الدراسي.. تعرف على موقف مستنفذي الرغبات -
3365 شركة تنضم لـ«الفاتورة الإلكترونية» وترفع 64 مليون وثيقة إلكترونيًا -
وزير المالية : منصة الفاتورة الإلكترونية عبور جديد إلى «مصر الرقمية» -
محافظ أسوان يتفقد مبنى المحافظة رقم 2 -
حزب الله وحركة أمل يطلقان النار ضد التحقيق في انفجار مرفأ بيروت -
وزارة الرياضة تعلن متطلبات شهادة الكفاءة المالية لأندية المحترفين والأولى -
غدا.. انقطاع وضعف المياه عن عدة مناطق بالقاهرة والجيزة -
تظوير النصب التذكارى بدمياط.. ومبنى جديد للديوان العام -
«الأنصاري» و«عبدالوهاب» يفتتحان أول مركز متكامل لخدمات المستثمرين بالفيوم -
وكيل «سباحة النواب» يطالب محافظ البحر الأحمر بسداد مصروفات الطلاب غير القادرين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

مدرب حراس يكشف أسباب استبعاد الحضري عامل كامل بعد هروبه أمام الكاميرون

Print
مدرب حراس المنتخب يكشف أسباب استبعاد الحضري عامل كامل بعد هروبه أمام الكاميرون مدرب حراس يكشف أسباب استبعاد الحضري عامل كامل بعد هروبه أمام الكاميرون

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد أحمد سليمان مدرب حراس مرمى الوطني الأسبق، أن عصام الحضري مدرب الحراس الحالي للفراعنة من أعظم الحراس في تاريخ كرة القدم على مستوى العالم ويمتلك خبرات نتيجة مشواره الطويل مع المنتخب.
وقال سليمان عبر برنامج البريمو إن الحضري مؤهل لهذا المنصب بسبب خبراته الطويلة كحارس وسيكون إضافة مهمة للمنتخب الوطني في هذا المنصب، موضحاً أن الحضري سيعيد سيناريو حسن مختار الذي كان نجماً كحارس مرمى وأيضاً كمدرب حراس.
وأشار إلى أن خطوة تعيين الحضري كمدرب لحراس المرمى للمنتخب الوطني تأخرت عامين، وكان على أعتاب الانضمام للجهاز الفني السابق بقيادة حسام البدري.
وأضاف: «تاريخ الحضري الدولي بدأ بقوة مع بطولة كأس الأمم الأفريقية 2006 وكان عمره 31 عاماً، والحضري دائماً كان يحب أن يكون الحارس الأول واستبعدته لمدة عام كامل لعدم مشاركته في لقاء الكاميرون بتصفيات 2006».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
كيروش يستقر على موعد انطلاق معسكر المنتخب المقبل

كيروش يستقر على موعد انطلاق معسكر المنتخب المقبل

إبراهيم حسن: منح صلاح شارة المنتخب واستبعاد أفشة وشريف «أخطاء كبيرة»

إبراهيم حسن: منح صلاح شارة المنتخب واستبعاد أفشة وشريف «أخطاء كبيرة»

إبراهيم حسم يهاجم اتحاد الكرة.. ويؤكد: لن نقبل بتدريب المنتخب الأولمبي

إبراهيم حسم يهاجم اتحاد الكرة.. ويؤكد: لن نقبل بتدريب المنتخب الأولمبي

لاعب المنتخب السعودي "الطاهر" يُحقق ذهبية بطولة عمان الدولية لكرة الطاولة

لاعب المنتخب السعودي "الطاهر" يُحقق ذهبية بطولة عمان الدولية لكرة الطاولة