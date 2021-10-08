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31 أكتوبر الفرصة الأخيرة للدعوة لانتخابات

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31 أكتوبر الفرصة الأخيرة للدعوة لانتخابات الزمالك 31 أكتوبر الفرصة الأخيرة للدعوة لانتخابات

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أكد طلال عبداللطيف خبير اللوائح، أن يوم 31 أكتوبر الجاري آخر موعد لتوجيه الدعوة لإجراء انتخابات نادي القادمة وفقاً لقانون الرياضة.
وأوضح عبداللطيف أنه في حالة عدم الدعوة لإجراء الانتخابات مع نهاية الشهر الجاري ستتأجل انتخابات الزمالك.
وأشار إلى أن هناك حالة من الارتباك في المشهد داخل نادي الزمالك بدليل الدعوة لعقد الانتخابات بعد إخطار الجهة الإدارية قبلها بشهر كامل وفقاً للائحة ثم تم إلغاء الدعوة بشكل مفاجئ بداعي تنقية العضويات.
وأوضح أن الجهة الإدارية وافقت على نشر الإعلان الخاص بالدعوة للجمعية العمومية وفتح باب الترشح لانتخابات نادي الزمالك مؤكداً أن تنقية الأعضاء يعني مراجعة البيانات المسجلة لدى إدارة الزمالك سواء من ناحية السداد المالي أو العضويات الاستثنائية أو مراجعة أوراق الأعضاء.
وأضاف: «السداد المالي لا يستغرق أسبوعاً للعمل ومراجعة أوراق الأعضاء أمر روتيني يتم على مدار العام بينما تبقى العضويات الاستثنائية مشكلة خاصة باللوائح ويجب حسمها منذ وقت مبكر».
وأكد أن وزارة الرياضة تحركت متأخرا في قرار إلغاء فتح باب الترشح لخوض انتخابات الزمالك وهو ما ساهم في الوصول بالمشهد إلى هذه الحالة«.

المصرى اليوم

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