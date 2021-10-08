حملة موسعة لرفع الاشغالات بمدينة دسوق

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شنت رئاسة مركز ومدينة دسوق ، برئاسة السيد عبد الستار، وبالتنسيق مع وحدة مرافق دسوق حملة مكبرة لرفع الاشغالات، وإزالة كل أشكال وصور التعديات على الأرصفة ونهر الطريق، وذلك لتحقيق وعودة الانضباط فى الشارع الدسوقى على جميع المستويات بشوارع المدينة وعلى أوقات متفرقة من اليوم استهدفت رفع وإزالة كل الإشغالات والتعديات بالشوارع الرئيسية والفرعية ، بالميدان الابراهيمى وحرم المسجد الدسوقى وشارع سعد من الميدان وحتى نهاية شارع الجلاء واسفرت الحملة عن تحرير 12محضر إشغالات 215اشغالات تم رفعها ، و 25 ازالة إعلانات 65مضبوطات متنوعه 7 نقل بطى ء.

وتمت الحملة، بحضور الرائد ابراهيم حسن رئيس وحدة المرافق ، وفريق العمل المعاون من قوة المرافق وقسم الإشغالات والغلق الادارى والمتابعة الميدانية .

وقال رئيس المدينة إن ذلك لتحقيق وعودة الانضباط فى الشارع الدسوقى على جميع المستويات ، بما يسهم فى غرس قيم الولاء والانتماء، واحترام القانون واستعادة الوجه الحضاري للشارع الدسوقى ، ومواجهة جميع أشكال الانفلات، والإهمال وتجاوز القانون، كما تهدف إلى تحقيق الانضباط العام، وتأتى دعمًا لجهود الدولة فى تحقيق الانضباط على مستوى المدينة، من خلال تفعيل لائحة الانضباط والهدوء والاستقرار فى الشارع.

دسوق

دسوق