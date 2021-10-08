أخبار عاجلة

الجامعات الأهلية تعلن نتيجة القبول للعام الدراسي.. تعرف على موقف مستنفذي الرغبات -
3365 شركة تنضم لـ«الفاتورة الإلكترونية» وترفع 64 مليون وثيقة إلكترونيًا -
وزير المالية : منصة الفاتورة الإلكترونية عبور جديد إلى «مصر الرقمية» -
محافظ أسوان يتفقد مبنى المحافظة رقم 2 -
حزب الله وحركة أمل يطلقان النار ضد التحقيق في انفجار مرفأ بيروت -
وزارة الرياضة تعلن متطلبات شهادة الكفاءة المالية لأندية المحترفين والأولى -
غدا.. انقطاع وضعف المياه عن عدة مناطق بالقاهرة والجيزة -
تظوير النصب التذكارى بدمياط.. ومبنى جديد للديوان العام -
«الأنصاري» و«عبدالوهاب» يفتتحان أول مركز متكامل لخدمات المستثمرين بالفيوم -
وكيل «سباحة النواب» يطالب محافظ البحر الأحمر بسداد مصروفات الطلاب غير القادرين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

حملة موسعة لرفع الاشغالات بمدينة دسوق

Print
حملة موسعة لرفع الاشغالات بمدينة دسوق حملة موسعة لرفع الاشغالات بمدينة دسوق

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت رئاسة مركز ومدينة دسوق ، برئاسة السيد عبد الستار، وبالتنسيق مع وحدة مرافق دسوق حملة مكبرة لرفع الاشغالات، وإزالة كل أشكال وصور التعديات على الأرصفة ونهر الطريق، وذلك لتحقيق وعودة الانضباط فى الشارع الدسوقى على جميع المستويات بشوارع المدينة وعلى أوقات متفرقة من اليوم استهدفت رفع وإزالة كل الإشغالات والتعديات بالشوارع الرئيسية والفرعية ، بالميدان الابراهيمى وحرم المسجد الدسوقى وشارع سعد من الميدان وحتى نهاية شارع الجلاء واسفرت الحملة عن تحرير 12محضر إشغالات 215اشغالات تم رفعها ، و 25 ازالة إعلانات 65مضبوطات متنوعه 7 نقل بطى ء.
وتمت الحملة، بحضور الرائد ابراهيم حسن رئيس وحدة المرافق ، وفريق العمل المعاون من قوة المرافق وقسم الإشغالات والغلق الادارى والمتابعة الميدانية .
وقال رئيس المدينة إن ذلك لتحقيق وعودة الانضباط فى الشارع الدسوقى على جميع المستويات ، بما يسهم فى غرس قيم الولاء والانتماء، واحترام القانون واستعادة الوجه الحضاري للشارع الدسوقى ، ومواجهة جميع أشكال الانفلات، والإهمال وتجاوز القانون، كما تهدف إلى تحقيق الانضباط العام، وتأتى دعمًا لجهود الدولة فى تحقيق الانضباط على مستوى المدينة، من خلال تفعيل لائحة الانضباط والهدوء والاستقرار فى الشارع.

دسوق
دسوق
دسوق

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تنطلق اليوم.. تعرف على قائمة بالعروض المشاركة بملتقى الإسكندرية المسرحي

تنطلق اليوم.. تعرف على قائمة بالعروض المشاركة بملتقى الإسكندرية المسرحي

كاظم الساهر يفتتح حفلات «أمسيات خالدة» في إكسبو 2020 دبي

كاظم الساهر يفتتح حفلات «أمسيات خالدة» في إكسبو 2020 دبي

بث مباشر الزمالك وتوسكر الكيني .. قناة مفتوحة مجانية تعلن نقل المباراة على الهواء

بث مباشر الزمالك وتوسكر الكيني .. قناة مفتوحة مجانية تعلن نقل المباراة على الهواء

قرار هام من توسكر الكيني قبل موقعة الزمالك بشأن إذاعة المباراة

قرار هام من توسكر الكيني قبل موقعة الزمالك بشأن إذاعة المباراة