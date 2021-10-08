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ورشة حكي للأطفال في الفيوم عن العبور

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ورشة حكي للأطفال في الفيوم عن العبور ورشة حكي للأطفال في الفيوم عن العبور

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في إطار توجيهات د. إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، ضمن احتفالات انتصارات حرب أكتوبر المجيدة «في ٦ساعات» التي أقامتها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.

أقام فرع ثقافة الفيوم بإقليم القاهرة الكبرى برئاسة الفنان جلال عثمان، باقة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية احتفالا بتلك المناسبة العظيمة

حيث نظم بيت ثقافة طامية احتفالية تضمنت ورشة فنون تشكيلية عن العبور العظيم، وورشة حكي للأطفال عن لحظة العبور التي تمت في الساعة الثانية ظهرا يوم السادس من أكتوبر عام ١٩٧٣، اللحظة التي غيرت وجه التاريخ، وكيف أصبح انتصار أكتوبر خطة تدرس في كل المعاهد والكليات العسكرية في العالم.

قدمت مكتبة الطفل والشباب بطامية ورشة اكتشاف مواهب، مع عرض لمواهب الأطفال من رواد المكتبة وإلقاء الأناشيد الوطنية، إلى جانب تنفيذ ورش رسم عن هذه المناسبة.

المصرى اليوم

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