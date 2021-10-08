أخبار عاجلة

الجامعات الأهلية تعلن نتيجة القبول للعام الدراسي.. تعرف على موقف مستنفذي الرغبات -
3365 شركة تنضم لـ«الفاتورة الإلكترونية» وترفع 64 مليون وثيقة إلكترونيًا -
وزير المالية : منصة الفاتورة الإلكترونية عبور جديد إلى «مصر الرقمية» -
محافظ أسوان يتفقد مبنى المحافظة رقم 2 -
حزب الله وحركة أمل يطلقان النار ضد التحقيق في انفجار مرفأ بيروت -
وزارة الرياضة تعلن متطلبات شهادة الكفاءة المالية لأندية المحترفين والأولى -
غدا.. انقطاع وضعف المياه عن عدة مناطق بالقاهرة والجيزة -
تظوير النصب التذكارى بدمياط.. ومبنى جديد للديوان العام -
«الأنصاري» و«عبدالوهاب» يفتتحان أول مركز متكامل لخدمات المستثمرين بالفيوم -
وكيل «سباحة النواب» يطالب محافظ البحر الأحمر بسداد مصروفات الطلاب غير القادرين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

ثقافة الدقهلية تكرم أسرة صائد الدبابات خلال احتفالية الـ 6 ساعات

Print
ثقافة الدقهلية تكرم أسرة صائد الدبابات خلال احتفالية الـ 6 ساعات ثقافة الدقهلية تكرم أسرة صائد الدبابات خلال احتفالية الـ 6 ساعات

اشترك لتصلك أهم الأخبار

برعاية د. إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، احتفلت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة باحتفالية مميزة استمرت لست ساعات بفرع ثقافة الدقهلية بإقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبدالله، حيث نظم قصر ثقافة المنصورة باقة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية تضمنت افتتاح معرض للصور التذكارية للبطل المقاتل ابراهيم عبدالعال المعروف بصائد الدبابات، ثم افتتاح معرض انتاج ورش نادي الطيران بالقصر والذي ضم نماذج لمجموعة الطائرات الحربية التي استخدمت في معركة السادس من اكتوبر.

بدأت فقرات الحفل على مسرح أم كلثوم بالقصر بالسلام الجمهوري، ثم كلمة مدير عام الفرع والتي رحب فيها بالسادة المكرمين وأشار لدور الفن في توثيق النصر العظيم، وأهمية رد الجميل للأبطال وشهداء اكتوبر، تلاها ندوة ثقافية أدراها اللواء طيار سيد خضر واللواء مقاتل حاتم عبدالواحد واللواء ماهر عبدالواحد ودارت حول ذكريات النصر وبسالة وشجاعة الجندي المصري، وإيمان الجنود المصريين بالنصر.

واختتمت بأمسية شعرية شارك فيها الشعراء عبير طلعت والمقاتل اللواء ماهر عبدالواحد وسامي جوده، كما تم تسليم شهادات التقدير ودروع فرع ثقافة الدقهلية للمكرمين من أبطال اكتوبر المجيدة وتسلمت أسرة البطل إبراهيم عبدالعال درع التكريم، واختمت الاحتفالية بعرض فني لفرقة المنصورة للموسيقى العربية وباقة من الأغاني الوطنية، تلاه عرض فني راقص لفرقة المنصورة للفنون الشعبية بقيادة د. أيمن على.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تنطلق اليوم.. تعرف على قائمة بالعروض المشاركة بملتقى الإسكندرية المسرحي

تنطلق اليوم.. تعرف على قائمة بالعروض المشاركة بملتقى الإسكندرية المسرحي

كاظم الساهر يفتتح حفلات «أمسيات خالدة» في إكسبو 2020 دبي

كاظم الساهر يفتتح حفلات «أمسيات خالدة» في إكسبو 2020 دبي

بث مباشر الزمالك وتوسكر الكيني .. قناة مفتوحة مجانية تعلن نقل المباراة على الهواء

بث مباشر الزمالك وتوسكر الكيني .. قناة مفتوحة مجانية تعلن نقل المباراة على الهواء

قرار هام من توسكر الكيني قبل موقعة الزمالك بشأن إذاعة المباراة

قرار هام من توسكر الكيني قبل موقعة الزمالك بشأن إذاعة المباراة