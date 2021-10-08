ثقافة الدقهلية تكرم أسرة صائد الدبابات خلال احتفالية الـ 6 ساعات

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برعاية د. إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، احتفلت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة باحتفالية مميزة استمرت لست ساعات بفرع ثقافة الدقهلية بإقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبدالله، حيث نظم قصر ثقافة المنصورة باقة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية تضمنت افتتاح معرض للصور التذكارية للبطل المقاتل ابراهيم عبدالعال المعروف بصائد الدبابات، ثم افتتاح معرض انتاج ورش نادي الطيران بالقصر والذي ضم نماذج لمجموعة الطائرات الحربية التي استخدمت في معركة السادس من اكتوبر.

بدأت فقرات الحفل على مسرح أم كلثوم بالقصر بالسلام الجمهوري، ثم كلمة مدير عام الفرع والتي رحب فيها بالسادة المكرمين وأشار لدور الفن في توثيق النصر العظيم، وأهمية رد الجميل للأبطال وشهداء اكتوبر، تلاها ندوة ثقافية أدراها اللواء طيار سيد خضر واللواء مقاتل حاتم عبدالواحد واللواء ماهر عبدالواحد ودارت حول ذكريات النصر وبسالة وشجاعة الجندي المصري، وإيمان الجنود المصريين بالنصر.

واختتمت بأمسية شعرية شارك فيها الشعراء عبير طلعت والمقاتل اللواء ماهر عبدالواحد وسامي جوده، كما تم تسليم شهادات التقدير ودروع فرع ثقافة الدقهلية للمكرمين من أبطال اكتوبر المجيدة وتسلمت أسرة البطل إبراهيم عبدالعال درع التكريم، واختمت الاحتفالية بعرض فني لفرقة المنصورة للموسيقى العربية وباقة من الأغاني الوطنية، تلاه عرض فني راقص لفرقة المنصورة للفنون الشعبية بقيادة د. أيمن على.