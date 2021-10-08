فيوتشر يتعاقد مع أحمد رفعت

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نجح مسؤولو نادي فيوتشر إف سي، الصاعد حديثًا للدوري الممتاز، في التعاقد رسميًا مع أحمد رفعت جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، قبل غلق باب الانتقالات الصيفية.

وتعاقد فيوتشر مع أحمد رفعت، لمدة 4 سنوات مقبلة، وذلك بناء على طلب من على ماهر المدير الفني للفريق الصاعد حديثًا للدوري الممتاز.

وكانت هناك جلسة مسؤولي النادي المصري مع ادارة فيوتشر، تم الاتفاق خلالها على كافة التفاصيل المالية الخاصة بالصفقة.

ودعم فيوتشر صفوفه خلال الميركاتو الصيفي بالتعاقد مع كل من محمود جنش، حارس الزمالك لمدة موسم على سبيل الإعارة، ومحمود حمدي حارس مرمى مصر للمقاصة، وسعد الدين سمير وكريم نيدفيد ومحمد عبدالمنعم ومصطفى البدري وفارس طارق، لاعبي النادي الأهلي على سبيل الإعارة، ومروان محسن، بصفة نهائية.

كما تعاقد مع أحمد عاطف ومحمود مرعي، لاعبي وادي دجلة، ومحمود شعبان ومحمود رزق، لاعبي الاتحاد السكندري، وطارق طه ومحمد فاروق، لاعبي بيراميدز.

وتعاقد مع الكاميروني جوناثان أنجويم، ظهير أيسر الجونة، وأيمن الصفاقسي، مهاجم النجم الساحلي، وناصر ماهر، صانع ألعاب الأهلي.