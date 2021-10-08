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تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وليبيا في تصفيات كأس العالم 2022. بث مباشر مشاهدة مباراة مصر وليبيا في تصفيات كاس العالم الآن، موعد مباراة مصر وليبيا 2021، من أكثر العبارات بحثًا على موقع البحث جوجل، في الساعات الماضية، حيث ينتظر مشجعي كرة القدم وعشاق المستديرة الساحرة مباراة مصر وليبيا، والذي من المقرر أن تقام اليوم الجمعة 8 أكتوبر 2021 .

مشاهدة مباراة مصر وليبيا الآن

تردد القنوات المجانية الناقلة مباراة مصر وليبيا اليوم الجمعة 8 أكتوبر 2021

موعد مباراة مصر وليبيا 2021 وتردد القنوات الناقلة لمباراة مصر وليبيا

ويواجه المنتخب المصرى نظيره المنتخب الليبى، في أول اختبار حقيقى للبرتغالي «كارلوس كيروش«، المدير الفني الجديد للمنتخب الوطنى المصرى، والذي تولى مهمى تدريب منتخب مصر الأول، خلفًا للمدير الفني السابق حسام البدري، بعد تعادل منتخب مصر مع الجابون بهدف لمثله، ضمن منافسات الجولة الثانية للتصفيات، وقررت وقتها اللجنة الثلاثية المؤقتة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد، إقالة البدري، وتعيين كيروش بدلا منه.

ويستعرض موقع «المصرى اليوم،«في التقرير التالى، تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر وليبيا في تصفيات كاس العالم.

موعد مباراة مصر وليبيا في تصفيات كاس العالم وتردد القنوات الناقلة

موعد مباراة مصر وليبيا اليوم الجمعة 8 أكتوبر

موعد مباراة مصر اليوم بتوقيت القاهرة

موعد مباراة مصر وليبيا 2021 وتردد القنوات الناقلة لمباراة مصر وليبيا

تقام مباراة مصر وليبيا، ضمن منافسات الجولة الثالثة للتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، بملعب الجيش ببرج العرب، بدون حضور الجماهير.

ومن المقرر إذاعة مباراة مصر وليبيا عبر قناة «أون تايم سبورتس 1«، ويعلق عليها الكابتن مدحت شلبي، عبر القناة الصوتية الأولى، ومحمد الكواليني عبر القناة الصوتية الثانية.

تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وليبيا في تصفيات كأس العالم 2022

تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر وليبيا

من المقرر أن يتم نقل مباراة مصر وليبيا، على قناة أون تايم سبورت on time sports، التي تذيع المباراة حصريا بعد أن نجحت في الحصول على حقوق نقل جميع مباريات المنتخب المصري بتصفيات كأس العالم 2022.

مشاهدة مباراة مصر وليبيا الآن

تردد قناة أون تايم سبورت on time sports الناقلة لمباراة مصر وليبيا

ويمكن استقبال القناة من خلال تردد القناة الناقلة لمباراة مصر وليبيا:

- تردد القناة: 11861

- الاستقطاب: رأسي

- معدل الترميز: 27500

- معامل تصحيح الخطأ: 6/5

مشاهدة مباراة مصر وليبيا في تصفيات كاس العالم 2022

بث مباشر مباراة مصر وليبيا

موعد مباراة مصر وليبيا 2021 وتردد القنوات الناقلة المفتوحة لمباراة مصر وليبيا

خاض منتخب مصر الوطنى، مباراتين بتصفيات كأس العالم 2022، الأولى كانت أمام أنجولا وانتهت بفوز مصر بهدف نظيف، والثانية كانت ضد الجابون، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

ومن المقرر أن يلعب المنتخب الوطني أمام المنتخب الليبي، في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات المونديال، إذ ستكون مباراة مصر وليبيا الثانية في «بن غازي» يوم 11 أكتوبر الحالي، ويحتاج منتخب مصر للفوز باللقاءين لضمان التأهل للدور التالي.

رسالة كيروش للجماهير المصرية قبل مباراة مصر وليبيا

وطلب البرتغالى كارلوس كيروش، المدير الفنى للمنتخب الوطني الأول، من الجمهور الكروي المصرى مساندته في مهمته مع منتخب مصر، والتوقف عن الحديث حول قائمة اللاعبين التي ستخوض مباراتى ليبيا المحدد لهما اليوم الجمعة 8 أكتوبر، والاثنين 11 من الشهر الجاري، ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، مؤكدًا على أن ما يهمه هو أمر واحد فقط، وهو منتخب مصر دون النظر لأى أسماء، رافضاً الإفصاح عن سبب استبعاد ثنائى الأهلي محمد شريف ومحمد مجدى «أفشة»، في مباراة مصر وليبيا في تصفيات كأس العالم 2022.