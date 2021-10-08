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تعرف علي البنزين الجديدة بعد الزيادة (تفاصيل)

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تعرف علي أسعار البنزين الجديدة بعد الزيادة (تفاصيل) تعرف علي البنزين الجديدة بعد الزيادة (تفاصيل)

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أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، اليوم الجمعة، زيادة اسعار البنزين ، حيث قررت لجنة التسعير التلقائي للوقود رفع البنزين والسولار 25 قرشا، كما أنه سيتم بدء العمل بالأسعار الجديدة اليوم الجمعة.

معدل زيادة البنزين لكل نوع:

جاءت تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارا من الساعة التاسعة صباحاً كالآتي

1- سجل سعر البنزين 80 .7 جنيها للتر .

2- سجل سعر البنزين 92 بعد الزيادة 8.25 جنيهات للتر

3- سجل سعر البنزين 92 بعد الزيادة 9.25 جنيهات للتر كما جاءت زيادة السولار 25 قرشا، ليصل 7 جنيهات للتر الواحد .

فيما تم تحديد سعر بيع المتـر المكعـب مـن الغـاز الطبيعـى المـضغوط المـستخدم كوقود للسيارات تسليم سيارة المستهلك بمحطة ٣٧٥ قرشًا بالمواصفات العادية، شاملاً رسم الدمغة النوعى طبقًا للقوانين الصادرة في هذا الشأن.

وحدد سعر بيع الطن من المازوت بالمواصفات العادية بسعر ٤٢٠٠ جنيـه لكـل طن تسليم مستودعات التوزيع لصناعات قمائن الطوب والأسمنت وبـاقى القطاعـات والجهات والاستخدامات الأخرى.

فيما يستمر العمل بأسعار بيع المازوت لباقى القطاعات على النحو التالي 1500 جنيه لكل طن تسليم المستهلك للصناعات الغذائية الت ى يـصدر بتحديـدها قرار من وزير التجارة والصناعة.

في سياق متصل أبدى عدد من الخبراء تخوفهم من تاثيرات زيادة أسعار البنزين على أسعار كافة السلع والخدمات، مشددين على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط ألية الأسعار في الأسواق من خلال تشديد الرقابة لعدم السماح بالتلاعب وفرض أسعار مرتفعة بدعوي زيادة أسعار المحروقات، خاصة أن معدل الزيادة وهو 25 قرشا للتر الواحد، وبناءا عليه لابد أن يكون تأثيرة محدود على الأسعار.

المصرى اليوم

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