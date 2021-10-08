أسرار فشل انضمام محمود شبانة للإسماعيلي

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فشل مسؤولو النادي الإسماعيلي في التعاقد بشكل رسمي مع محمود شبانة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكان الإسماعيلي توصل لاتفاق مع الزمالك، لضم محمود شبانة، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، مقابل مليون و500 الف جنيه، تحملها المهندس يحيى الكومي، المرشح لرئاسة النادي.

وحدث اختلاف بين مدافع الزمالك ومسؤولي الدارويش، حيث رفض المجلس الحالي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، تحمل مقدم التعاقد الخاص باللاعب، وهو ما أدى إلى تجميد الصفقة.

يذكر أن الاسماعيلي دعم صفوفه خلال الميركاتو الصيفي بالتعاقد مع كل من احمد عادل عبدالمنعم، حارس مرمى نادي الجونة، وعمر رضوان حارس طلائع الجيش، ومحمد دسوقي وعصام صبحي، لاعبا مصر المقاصة والليبي محمد الترهوني ظهير ايسر نادي سموحة، والمهاجم الزامبي جاستن شونجا وأحمد عيد، ظهير أيمن نادي الزمالك.