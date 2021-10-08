وفاة المؤلف والمخرج ياسر بدوي

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أعلن نجل الكاتب والمخرج المسرحي ياسر بدوي فجر اليوم الجمعة، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب أحمد نجل الكاتب الراحل ياسر بدوي منشورا مصغرا قائلا: «أبويا مات». فيما نعى الفنان محمود عبدالغفار الكاتب الراحل قائلا:«وداعا عشرة العمر الصديق المؤلف والمبدع الكبير الذي لم ينل قدره ياسر بدوي.. اللهم أغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناته.. خالص العزاء لأسرته وأهله وأصدقائه ومحبيه».

فيما حرص الفنان محمود فارس على نعى المؤلف الراحل قائلا:«أستاذ ياسر بدوى في رحمه الله الواسعه.. مع السلامة يا أستاذ ربنا يسمحك يا راجل يا محترم».

كان المؤلف الراحل ياسر بدوي أجرى عملية جراحية منذ أيام وكتبت ابنته عبر حسابه على موقع فيس بوك، «بابا حبيبي الحمد لله عمل العملية وخرج وهو بيشكر كل الناس وممنوع من الرد على التليفون.

يذكر أن أشهر أعمال الكاتب الراحل مشاركته في كتابة عدد من البرامج التلفزيونية الكوميدية منها ربع مشكل، ونشرة أخبار الخامسة والعشرون التي كان يقدمها أكرم حسني وعمل معه أيضا في حدوتة قبل النوم، بإضافة إلى «وطنى حبيبى»، و«زكى فى الوزارة»، وشارك فى كتابة «لمبة شو».