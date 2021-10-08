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بـ «مجسمات الدبابات» .. ثقافة المنيا تحتفل بانتصارات أكتوبر

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بـ «مجسمات الدبابات» .. ثقافة المنيا تحتفل بانتصارات أكتوبر بـ «مجسمات الدبابات» .. ثقافة المنيا تحتفل بانتصارات أكتوبر

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في إطار احتفالات وزارة الثقافة برئاسة د. إيناس عبدالدايم بذكرى إنتصارات أكتوير المجيدة، أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، بفرع ثقافة المنيا بإقليم وسط الصعيد الثقافى احتفالية بهذه المناسبة بعنوان «في ست ساعات» حيث انطلقت فعاليات الاحتفال الساعة الثانية ظهرا، وذلك تزامناً مع توقيت حرب أكتوبر المجيدة، بدأت برفع علم ، الاستماع إلى الأغانى الوطنية، وقدم قصر ثقافة أبوقرقاص ورشة فنية رسم علم مصر بطرق مختلفة مع مصاحبة الأغانى الوطنية، ونظم بيت ثقافة جاهين ورشة فنية تصميم مجسمات لطائرات ودبابات بإستخدام خامات بسيطة.

كما قدم بيت ثقافة أبوجرج ورشة تصميم مجسمات للدبابة مع البراعم من رواد البيت، بينما نظمت مكتبة قلوصنا الثقافية ورشة فنية ماكيت للدبابة.

نظمت مواقع الفرع مجموعة من الورش والعروض، حيث أعدت مكتبة إبوان الثقافية ورشة فنية عن انتصار أكتوبر المجيد، وقدم بيت ثقافة العدوة ورشة فنية عن انتصار أكتوبر المجيد، ونظم قصر ثقافة مغاغة نفس الورشة، بجانب عرض فيلم وثائقى من إنتاج إدارة الشؤون المعنوية بعنوان «أجيال النصر»، بمكتبة دهمرو، والعمارية الغربية.

بينما نظم بيت سمالوط تشكيلات فنية بالصلصال، بالإضافة إلى عرض فيلم وثائقى بعنوان «الشفرة»، ببيت ثقافة بنى مزار، ومكتبة الشيخ مسعود، وشم البحرية، ومكتبة بلهاسة الثقافية، بجانب ورشة بالفوم الملون وكتابة لكلمة الله أكبر تحيا مصر، وكذلك مكتبة إسحاق الثقافية، بيت ثقافة ديرمواس، مكتبة نواى.

المصرى اليوم

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