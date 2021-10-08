فيوتشر يتعاقد مع نجم دجلة

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نجح مسؤولو نادي فيوتشر الصاعد حديثًا للدوري الممتاز في التعاقد رسميًا مع محمد رضا، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة خلال الميركاتو الصيفي.

ونجح فيوتشر في حسم صفقة محمد رضا، لصالحه بعد صراع مع نادي بيراميدز، حيث تعاقد مع اللاعب لمدة موسم واحد على سبيل الاعارة بنية البيع.

ودعم فيوتشر صفوفه خلال الميركاتو الصيفي بالتعاقد مع كل من محمود جنش، حارس الزمالك لمدة موسم على سبيل الإعارة، ومحمود حمدي حارس مرمى مصر للمقاصة، وسعد الدين سمير وكريم نيدفيد ومحمد عبدالمنعم ومصطفى البدري وفارس طارق، لاعبي النادي الأهلي على سبيل الإعارة، ومروان محسن، بصفة نهائية.

كما تعاقد مع أحمد عاطف ومحمود مرعي، لاعبا وادي دجلة، ومحمود شعبان ومحمود رزق، لاعبي الاتحاد السكندري، وطارق طه ومحمد فاروق، لاعبي بيراميدز. وتعاقد مع الكاميروني جوناثان أنجويم، ظهير أيسر الجونة، وأيمن الصفاقسي، مهاجم النجم الساحلي، وناصر ماهر، صانع ألعاب الاهلي واحمد رفعت، جناح النادي المصري وعربي بدر، لاعب خط وسط الاهلي.