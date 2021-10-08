كارتيرون: قرار منع القيد حرمنا من 3 لاعبين ولكننا نمتلك غيرهم الكثير

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علق الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على حكم المحكمة الرياضية بتأييد منع النادي الأبيض من القيد لمدة فترتين.

وقال كارتيرون في تصريحات تلفزيونية: «لم أتفاجأ من العقوبات التي وقعت على نادي الزمالك، أندية أوروبية كبرى، تعرضت لنفس العقوبات من قبل».

وأضاف المدرب الفرنسي هذا قرار احترافي ولا نستطيع الاعتراض عليه، ويجب عليّ إيجاد حلول للتغلب على تلك الأزمة».

وتابع : «قرار منع القيد حرمنا من 3 لاعبين، ولكننا نمتلك غيرهم الكثير، وقادرون على تعويض في الفترة المقبلة، خاصة بعد عودة اللاعبين المعارين».