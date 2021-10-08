ختام فعاليات المسرح المتنقل بمركز ههيا في الشرقية

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انطلاقا من اهتمام وزارة الثقافة برئاسة د. إيناس عبدالدايم، بوصول الخدمات الثقافية لكل ربوع الوطن، اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة فعاليات المسرح المتنقل بمركز ههيا بمحافظة الشرقية بإقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبدالله، حيث قدمت فرقة بلبيس للموسيقي العربية بقيادة المايسترو أحمد شاكر فقراتها الغنائية وباقة من الأغاني منها «الحدود، خايف أقول اللي في قلبي، قال إيه بيسألوني، لما الشتا يدق البيبان، يا حبيبتي يا مصر»، وسط حضور جماهيري كبير لأهالي ههيا، تلاه عرض مواهب من مدينة ههيا، وعقب انتهاء العرض كرم رئيس الإقليم عدد من أبطال حرب اكتوبر المجيدة والمواهب التي شاركت طوال أيام العروض على مدار ال ٥ ايام، بجانب تكرم د. سحر لطفي رئيس مجلس المدينة، ونائبها أحمد ماضي والقس أنطونيس حبيب راعي كنيسة الشهيد مارى جرجس بهيها.