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أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه يتمنى تدريب منتخب مصر في الفترة المقبلة.

وقال كارتيرون في تصريحات تلفزيونية: «بالتأكيد أتمنى تدريب منتخب مصر، ولما لا، منتخب مصر من أكبر المنتخبات في أفريقيا وأي مدرب يتمنى تدريبه«.

وأضاف :«ألدي خبرات كثيرة في مصر وأعلم جيدًا عن الكرة المصرية، كما أنني كانت لدي تجارب من قبل مع المنتخبات الوطنية وحققت ميدالية برونزية».

وعن عودته لتدريب الأهلي مرة أخرى، حال رحيله عن الزمالك قال: «من الصعب العودة مرة أخرى لتدريب الفريق الأحمر، أنا ارتبط بنادي الزمالك وجماهير وحققت العديد من البطولات مع النادي، لذلك سيكون من الصعب العودة للأهلي».