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قال المستشار عمر مروان وزير العدل إن مدينة العدالة جزء من العاصمة الإدارية الجديدة، وهي مدينة ذكية، والرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بوجود مدينة العدالة داخل حيز مؤسسات الدولة.

وأضاف المستشار عمر مروان خلال لقائه مع الكاتب الصحفي خالد ميري ببرنامج «كلمة السر» المذاع على قناة صدى البلد، إن السبب في تأخر تعيين القضاة هو عدم وجود مقرات للنيابات، خاصة أن القاضي يبدأ من منصب وكيل النائب العام.

وتابع أنه من أجل تعيين أعداد جديدة نحتاج بناء للمقرات، وحاليا يوجد حركة أسرع في التعيينات لسد الفجوة العددية بين القضاة ووكلاء النيابة.

وأوضح أن مصر ستكون من رواد منظومة القضاء بسبب منظومة تحويل الكلام الشفوي إلى مكتوب وسيتم تطبيقها بناء على أجهزة متواجدة في المحكمة التي ستقوم بتحويل كلام القاضي إلى صيغة مكتوبة، وكذلك المحامي والمتهمين بداخل القاعة لتسهل العمل داخل المحاكم.