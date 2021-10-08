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وزير العدل يكشف أسباب تأخر تعيين القضاة ..

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وزير العدل يكشف أسباب تأخر تعيين القضاة .. فيديو وزير العدل يكشف أسباب تأخر تعيين القضاة ..

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قال المستشار عمر مروان وزير العدل إن مدينة العدالة جزء من العاصمة الإدارية الجديدة، وهي مدينة ذكية، والرئيس عبدالفتاح وجه بوجود مدينة العدالة داخل حيز مؤسسات الدولة.

وأضاف المستشار عمر مروان خلال لقائه مع الكاتب الصحفي خالد ميري ببرنامج «كلمة السر» المذاع على قناة صدى البلد، إن السبب في تأخر تعيين القضاة هو عدم وجود مقرات للنيابات، خاصة أن القاضي يبدأ من منصب وكيل النائب العام.

وتابع أنه من أجل تعيين أعداد جديدة نحتاج بناء للمقرات، وحاليا يوجد حركة أسرع في التعيينات لسد الفجوة العددية بين القضاة ووكلاء النيابة.

وأوضح أن ستكون من رواد منظومة القضاء بسبب منظومة تحويل الكلام الشفوي إلى مكتوب وسيتم تطبيقها بناء على أجهزة متواجدة في المحكمة التي ستقوم بتحويل كلام القاضي إلى صيغة مكتوبة، وكذلك المحامي والمتهمين بداخل القاعة لتسهل العمل داخل المحاكم.

المصرى اليوم

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