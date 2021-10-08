مذكرات الجمسي في احتفالات ثقافة طموه

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في إطار الاحتفال بإنتصارات أكتوبر، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، عدد من الفعاليات الفنية والثقافية بفرع ثقافة الجيزة بإقليم القاهرة الكبرى برئاسة الفنان جلال عثمان.

ونفذ مركز طفل المنيرة الغربية عروض فنون شعبية، مع فقرة التنورة التراثية، بجانب ورشة رسم على الوجوه، بينما عقد بيت ثقافة البراجيل ورشة حكى عن انتصارات حرب أكتوبر وكيف كانت نقطة تحول في التاريخ المصرى غيرت نظرة العالم إلى مصر والجيش المصرى، وكيف استطعنا من خلال هذه الحرب استعادة أراضينا ونشر السلام.

قدم بيت ثقافة طموه ورشة فنون تشكيلية بعنوان «حرب اكتوبر ٧٣»، كما أقام كل من بيت ثقافة أوسيم ومكتبة أم خنان محاضرة عن حرب الست ساعات

بينما ناقشت مكتبة سقارة كتاب «رفعنا العلم» تأليف يعقوب الشارونى، تناول الكاتب حرب أكتوبر واسترداد الكرامة المصرية حيث استطاع أبناء مصر البواسل اجتياح أكبر مانع مائي عرفه التاريخ، بالإضافة إلى معرض فنون تشكيلية عن معركة النصر وورشة تعليم الخط العربي.

ضمن مبادرة نقرأ لنرتقي ناقشت مكتبة الطالبات كتاب «مذكرات الجمسي حرب أكتوبر ١٩٧٣م» تناول دور الجيش المصري في عبور قناة السويس وتدمير خط بارليف.

بينما نظم بيت ثقافة المتانيا محاضرة بعنوان «ذكرى انتصار حرب أكتوبر»، كما ناقشت مكتبة الناصرية كتاب «حكاية المجموعة ٣٩» تأليف محمد الشافعي.