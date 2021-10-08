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كشف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن أسباب فشله في تجربته مع النادي الأهلي منذ ثلاثة مواسم.

وقال كارتيرون في تصريحات تلفزيونية : «الظروف لم تساعدني مع النادي الأهلي، لا استطيع القول أكثر من ذلك».

وأضاف : «في نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي عام 2018، كان يجب عدم خوض المباراة، والبقاء في الفندق بسبب شغب الجماهير، ولكن هذا ليس قراري».

وعن أفضل لاعب دربه في الدوري المصري، قال : «الفرنسي فلوران مالودا، هو أفضل لاعب دربته مع نادي وادي دجلة».

وأشار : «بطولة الدوري المصري، التي فاز بها مع الزمالك في الموسم المنقضي، هي البطولة الأغلى له في مشواره التدريبي».